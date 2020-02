Ravensburger: nel 2019 venduti più di 21 milioni di puzzle

È un grande momento per Ravensburger, per la prima volta nella sua storia l’azienda ha raggiunto un record di vendite, registrando nel 2019 una cifra pari a 542.2 milioni di euro.

Rispetto al 2018 l’importante traguardo segna un aumento sensibile del fatturato dell’azienda tedesca di circa il 6.7% e alla base di tale successo possiamo trovare due fattori determinanti. Il primo è sicuramente lo stato di salute del mercato del gioco da tavolo, che in questi anni sta vivendo una vera e propria rinascita, dando modo alle aziende di investire in nuovi prodotti e licenze. Il secondo motivo riguarda invece la forza dei prodotti di questa azienda, basti pensare a successi commerciali come GraviTrax (link Amazon), il clamoroso Disney Villainous (link Amazon) o El Dorado (link Amazon), vincitore del premio Gioco dell’Anno 2019.

Secondo il presidente, Clemens Maier, il successo dell’azienda è dovuto ad una lineup di prodotti che racchiude in sé lo zeitgeist del decennio appena concluso, bilanciano in maniera ideale interazione sociale e attività ricreative.

Questa affermazione trova riscontro anche nel dato che riguarda la quantità di puzzle venduta dal produttore. In risposta alla crescente richiesta di attività ludiche analogiche Ravensburger ha venduto più di 21 milioni di puzzle!

Le serie che hanno riscosso più successo sono state “ESCAPE Puzzles” (link Amazon) e “Nature Edition” (link Amazon).

Ma non di soli puzzle si intrattiene l’uomo. Un’altra sfida vinta da Ravensburger è stata quella di adattare a gioco da tavolo Minecraft (link Amazon), uno dei titoli digitali più popolari tra i ragazzi. Il gioco da tavolo di Minecraft è stato in grado di tradurre ottimamente in formato analogico estetica e gameplay della popolare IP, decretandone così l’incredibile successo commerciale.

A rendere ancor più importante questo dato occorre sottolineare che Ravensburger ha visto questa crescita sia nei mercati europei che negli Stati Uniti. Per quel che riguarda il mercato europeo il 2019 ha visto anche l’Italia giocare un ruolo chiave, attestandosi tra i primi tre per volumi di vendita insieme a Francia e Spagna.