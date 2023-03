Vi piacerebbe fare una maratona a tema Harry Potter? Allora non dovresti assolutamente lasciarmi scappare questa collezione di steelbook in fortissimo sconto, grazie alle fantastiche offerte di primavera Amazon. Per il momento, e solo per poco, avete la possibilità di portare a casa questo articolo con lo sconto applicato del 20%!

Al prezzo di 138,99€ invece di 173,08€ otterrete il set completo con tutti i film della saga in edizione speciale e super limitata. Dunque, un’occasione da non farsi assolutamente scappare, in particolare modo se siete dei collezionisti e avete intenzione di aggiungere un articolo a ciò che già possedete.

A questo fantastico prezzo, avrete la possibilità di portare a casa ben otto steelbook con copertine dedicate alle Arti Oscure, per un tocco di stile davvero imperdibile. Non meno importante, si tratta di Blu-ray che vi consentiranno di vedere tutti i film della saga in 4K, dunque senza perdere nemmeno un dettaglio sul vostro schermo!

Nel caso siate clienti Amazon Prime, inoltre, non solo non dovrete aggiungere la spesa di spedizione al vostro acquisto ma potrete ricevere le steelbook in appena 24h dal vostro acquisto. Per questo, vi consigliamo di sfruttare la promozione quanto prima!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

