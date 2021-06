Red Sonja: Mirka Andolfo scriverà la nuova serie

Mirka Andolfo prenderà il timone della nuova serie in corso di Red Sonja insieme a Luca Blengino e Giuseppe Cafaro secondo quanto annunciato da Dynamite Entertainment.

Il lancio di Red Sonja di Mirka Andolfo è previsto per questo settembre. La serie è scritta da Mirka Andolfo e Luca Blengino e illustrata dal collega di lunga data di Mirka Andolfo, Giuseppe Cafaro (Sacred Six). Andolfo, Blengino e Cafaro sono affiancati nel progetto dalla colorista Chiara Di Francia, dal letterista Hassan Otsmane-Elhaou e dall’editor Nate Cosby.

Inoltre tra i copertinisti ci sono anche Jay Anacleto, Joseph Michael Linsner, Erica D’Urso e Brett Booth.

Queste le parole di Mirka Adolfo:

La Red Sonja di Mirka Andolfo dà il via all’arco “Mother”, che tocca temi che i fan delle altre opere di Mirka con protagonisti forti personaggi femminili riconosceranno immediatamente.

Questa la trama:

L’arco “Mother” inizia con un villaggio che brucia al suolo, incendiato dal temibile Shezem dai tre occhi. Quando la She-Devil with a Sword arriva sulla scena, trova solo un sopravvissuto, un giovane bambino con misteriosi tatuaggi bianchi.

Red Sonja e il suo nuovo compagno partono per un arduo viaggio attraverso gelide pianure di neve e fitte foreste, affrontando ogni sorta di minacce lungo la strada. In una ricerca di giustizia, così come le risposte ai molti misteri della serie. Riuscirà Sonja a salvare la vita di questo bambino e a capire cosa è successo?”