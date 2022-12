La festa di Natale si avvicina e proprio vorresti fare un regalo che quel tuo amico che gioca a Dungeons & Dragons possa veramente apprezzare, ma non hai la minima idea di dove partire. Oppure lo sai, ma il tuo amico ha già tutto o almeno così sembra. Per evitare di arrivare alla vigilia senza una soluzione abbiamo selezionato i migliori regali di natale per gli amanti di Dungeons And Dragons: che siate avventurieri esperti o giocatori alle prime armi, qui troverete certamente qualcosa di adatto da regalare ai vostri amici o, perché no, a voi stessi!

I migliori regali di natale per gli amanti di Dungeons and Dragons

Dungeons & Dragons, il manuale del giocatore

Vero, se è un regalo destinato a chi già conosce D&D, quasi certamente possiederà il manuale essenziale per poterci giocare. Ma come sa chiunque abbia provato a giocare anche una sola sessione una delle regole non scritte del manuale è: non ci sono mai abbastanza copie del Manuale del Giocatore! Ci sarà sempre chi avrà dimenticato la propria copia, o avrà bisogno di leggere una regola proprio nello stesso momento di un altro giocatore. Se invece volessimo attrarre nuove leve perché non farlo presentandogli il più classico dei giochi di ruolo?

Dadi: sei diversi set completi

Fra i migliori regali di natale per gli amanti di Dungeons and Dragons non potevano mancare i dadi perché la seconda grande regola non scritta è che non si hanno mai abbastanza dadi! Non importa se è perché siate collezionisti, semplici amanti del gioco oppure perché al tavolo qualcuno ha dimenticato il proprio set: ad ogni sessione sembra che i dadi siano sempre meno del necessario. Per risolvere questa annosa “questione” la nostra scelta è caduta su una pratica, ed economica, offerta che permette di rifornire tutto il gruppo in un colpo solo: sei diversi set completi. Non solo diversi tra loro per colore ma dotati di un pratico sacchetto con un’immagine che renderà subito chiaro di chi sono i dadi all’interno. Del resto nessuno di noi vuole che un altro giocatore “scarichi” i nostri dadi prima di un tiro importante, no?

Il porta dadi due in uno

A braccetto con il precedente oggetto va il suo contenitore: che preferiate sacchetti, scatole o pregiati bussolotti oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Forme, dimensioni, materiali e decorazioni: qualsiasi cosa può essere calibrata sui nostri gusti personali. Noi abbiamo scelto Power Beast Dungeon 2 in 1: oltre a funzionare da pratico astuccio, una volta aperto può essere usato come tappetino di lancio, perfetto per non segnare il tavolo (soprattutto se usate dadi in metallo). Piccolo tesoro aggiuntivo: all’interno è già incluso un set di dadi!

Il campo da battaglia riscrivibile

Foto generiche Sebbene la quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo abbia riportato in auge il Teatro della Mente, è anche vero che molti amano ancora giocare in maniera più tattica e vedendo direttamente sul tavolo quello che avviene. Per non parlare di quando dovrete descrivere una stanza particolarmente complessa o un combattimento troppo affollato: poter disegnare quello che descrivete risparmierà a tutti tempo e confusione. Per rendervi più facile la scelta abbiamo selezionato tre diverse opzioni, differenti per costo, materiale e “resa”.

Battlemat chessex: in vinilico, è perfetto per essere utilizzato con pennarelli ad acqua che, al bisogno, potranno essere cancellati con un panno bagnato senza lasciare alcuna traccia. Una facciata, a quadretti è perfetta per le battaglie e dungeon, l’altra, ad esagoni, permetterà di “simulare” viaggi di ampio respiro.

Combat Book: una “collezione di mappe” racchiuse in un pratico formato a libro. Coniuga la facilità di trasporto alla possibilità di variare campo di battaglia semplicemente girando pagina. Le diverse pagineassicurano di avere sempre sotto mano una campo di battaglia adatto alla situazione di gioco. Inoltre acquistandone più copie è possibile affiancarli per allargare la mappa di gioco a piacimento.

Paizo Flip-Mat: Basic: per chi preferisce un prodotto pratico ed essenziale. In pratico cartoncino plastificato, sono abbastanza ampi da permettere di intavolare anche le battaglie più ampie. Anche in questo caso l’abbinamento con pennarelli ad acqua renderà possibile passare da una battaglia a un’altra in men che non si dica! E se la texture base non dovesse più bastarvi ci sono numerose versioni a tema.

Miniature

Anche giocando nel teatro della mente poter mostrare le fattezze del proprio personaggio ha il suo fascino: vere e proprie protagoniste delle battaglie in Dungeons & Dragons, le miniature permettono di mostrare immediatamente chi sono i personaggi, dove si trovano e quali temibili creature stiano affrontando. Se poi il combattimento è particolarmente affollato e caotico sapere con certezza chi sono gli alleati (e dove si trovano) renderà meno probabile centrare la palla di fuoco su un amico. E se una volta le miniature per giochi di ruolo costavano il proverbiale occhio di Vecna, oggi si può avere il proprio alter ego in plastica per pochi euro. In particolar modo la linea Nolzur’s Marvelous Miniatures permette di portare a casa due miniature eroiche per ogni blister. Se invece sono i mostri a mancarvi il nostro consiglio è di puntare alle scatole della Epic Encounter: in ciascuna, oltre ad un nutrito numero di mostri a tema, è anche inclusa un’avventura pronta all’uso per poterle schierare fin da subito!

Mappe modulari in 3d ed elementi scenici

Il gadget definitivo per chi invece preferisce giocare su un tavolo dove tutto si deve vedere, e si deve vedere per come è “realmente”. In resistente MDF, queste mappe possono essere scomposte e riarrangiate a piacimento, permettendo di crear in poco tempo numerosissime situazioni. I diversi set disponibili rendono possibile passare dal classico dungeon all’immancabile taverna, passando per boschi, deserti e malsane fogne.

Funko a tema

Un piccolo, e sempre gradito, oggetto d’arredo che permette di “portare a casa” alcune delle figure, e dei mostri, più iconici di Dungeons & Dragons, dal famoso drow Drizz’t, al temibile beholder Xanathar, passando per il mimic fino al potentissimo Vecna. Pur non essendo pensati per il gioco vero e proprio non mancheranno di aggiungere un piccolo tocco di simpatia all’ambiente. E qualunque “vero” giocatore di Dungeons & Dragons non può non volerli tutti!

Stampante 3d

Ok, lo ammettiamo, questa proposta potrebbe apparire fuori tema e rispondiamo subito alla vostra domanda: cosa c’entra una stampante 3d con il gioco di ruolo più famoso del mondo? semplice: con un po’ di pratica e di dedizione, e disponendo dei giusti file, potrete rendere “reale” qualunque creatura o ambiente di gioco. Non vi mentiremo: almeno all’inizio, riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti non sarà così immediato, ma col tempo avrete tra le mani creazioni che non si discosteranno dai prodotti industriali. E credeteci, la faccia che faranno i vostri giocatori quando vedranno una miniatura che rappresenta esattamente il loro personaggio ripagherà di tutte le fatiche.

Se ad attirarvi l’idea di riprodurre in 3d creature e personaggi riccamente dettagliati allora vi consigliamo di pensare ad una stampante a resina: la nostra scelta è caduta su ANYCUBIC Photon Mono 4K, che raggiunge un buon equilibrio tra resa dei pezzi, dimensioni di stampa e spesa. Se invece puntate più alla creazione di pezzi più grossi, come scenici e terreni di gioco, allora sarà meglio optare per una stampa a filamento: qui la nostra scelta è caduta su Sovol SV01 Pro: praticamente perfetta per chi si avvicina a questo mondo. Montaggio rapido, volume di stampa sufficientemente ampio per creare i più comuni scenici e un prezzo tutto sommato contenuto.

Gift set

Il nome dice già tutto: dei veri e propri set pensati per essere un regalo: che sia per noi stessi o per qualcun altro fa poca differenza. Ma , perdonateci il gioco di parole, è il regalo che può fare la differenza. Ciascuno dei due set , comprende tre diversi manuali racchiusi (e difesi) da un pratico cofanetto.

Al momento di decidere che regalo fare potremo optare per Dungeons & Dragons. Set Regalo dei Manuali Base che racchiude i tre manuali essenziali oppure Dungeons & Dragons – 5th Rules Expansion Gift Set (disponibile solo in inglese) che allarga le opzioni disponibili con i manuali Monsters Of The Multiverse, Tasha’s Cauldron Of Everything e Xanathar’s Guide To Everything

Avventura ufficiale La maledizione di Strahd

Un regalo perfetto per chi veste i panni del Master e, magari, non ha il tempo per creare da zero tutto il necessario per la serata di gioco; abbiamo scelto La maledizione di Strahd per diversi motivi: di recente tradotta in italiano, è considerata da praticamente tutti una delle avventure più belle 8se non la più bella in assoluto) per l’ultima edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo. Oltre a immergere i giocatori in Ravenloft, una delle ambientazioni più famose di sempre, metterà i personaggi di fronte ad uno degli avversari più carismatici mai creati: il Conte Strahd Von Zarovich

Dungeons & Dragons Art & Arcana: A Visual History Special Edition

Fra i migliori regali di natale per gli amanti di Dungeons And Dragons ecco il regalo “definitivo” per chi ha già tutto: un volume che è diventato immediatamente un “must have” per le colleziona di qualunque appassionato. Una raccolta di immagini estrapolate dagli oltre quarant’anni di storia del gioco di ruolo più famoso del mondo. Accompagnate da aneddoti o spiegazioni su come siano state create, ogni pagina diventa un vero e proprio viaggio nella storia di Dungeons & Dragons.

