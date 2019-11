I miglior set LEGO da regalare a Natale

Siete pronti per il Natale 2019? Tranquilli, vi aiutiamo noi a scegliere il regalo di Natale perfetto per le persone che amate. Che ne dite di qualcosa a tema Lego?

Il Natale si avvicina e noi di Tom’s non abbiamo alcuna intenzione di lasciarvi da soli nella scelta dei vostri regali di Natale. Come ogni anno abbiamo preparato per voi una serie di ottimi consigli, comprendenti idee su quelle che sono le principali categorie merceologiche del mercato, con particolare attenzione alle esigenze verso i più piccoli (ma non solo), nell’acquisto di quelli che potranno essere i regali perfetti per i vostri cari. Largo dunque ad elettrodomestici, smartphone, ma anche gadget e giocattoli, come è il caso di oggi in cui parleremo di LEGO, suggerendovi quelle che sono alcune delle più interessanti e sorprendenti idee regalo a tema mattoncini!

Quando si parla di LEGO si parla di un mondo virtualmente infinito di possibilità, con set adatti a tutte le età e, soprattutto, a tutte le tasche. Con alle spalle anni ed anni di partnership con alcuni dei principali e più popolari brand della cultura popolare, come Star Wars o Harry Potter, LEGO è oggi uno dei leader del mercato del giocattolo (se non il leader assoluto) e la sua offerta si è fatta tanto vasta ed articolata da poter tranquillamente soddisfare le vostre necessità. In questo articolo daremo un’occhiata a quelle che sono le principali proposte per buona parte dei brand, compresa la recente linea Hidden Side, dotata della possibilità di far interagire, grazie alla realtà aumentata, le costruzioni ed i vostri dispositivi smart.

I prodotti sono tantissimi, ragion per cui abbiamo effettuato una selezione ma, in ogni caso, vi lasciamo in calce anche un elenco con quelli che sono i principali brand Lego, così da poter accedere velocemente a tutti i prodotti a tema. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere al nostro articolo dedicato a sconti e promozioni Lego aggiornate settimana dopo settimana. Aggiungetelo ai preferiti!

Set LEGO esclusivi di Natale

Set LEGO Batman

Set LEGO Disney

Set LEGO Harry Potter

Set LEGO Hidden Side

Set LEGO Technic

Set LEGO Marvel

Set LEGO Minecraft

Set LEGO Ninjago

Set LEGO Spider-Man

Set LEGO Star Wars

I migliori LEGO sotto i 20 Euro

Set LEGO per categorie

