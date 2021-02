Regé-Jean Page, da Bridgerton a Dungeons & Dragons

La stella nascente di Bridgerton, Regé-Jean Page, si è unito al cast del prossimo film della Paramount, basato sul gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Il primo a dare la notizia è stato The Hollywood Reporter, che ha lasciato a intendere come Regé-Jean Page avrà un ruolo di spicco nel nuovo film fantasy, affiancato dalle star Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. I registi del nuovo film basato su Dungeons & Dragons saranno Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che in precedenza hanno collaborato alle sceneggiature di Spider-Man: Homecoming e Horrible Bosses. I due registi si occuperanno anche di sviluppare la sceneggiatura, basandosi su una bozza di Michael Gilio (Kwik Stop).

Hasbro, eOne e Paramount stanno producendo e finanziando congiuntamente il film. EOne si occuperà, inoltre, di distribuire la pellicola nel Regno Unito e in canada, mentre Paramount sarà incaricata della distribuzione nel resto del mondo. I dettagli sulla trama e sul ruolo interpretato da Regé-Jean Page scarseggiano. Alcune indiscrezioni, rese pubbliche a Novembre 2019, indicavano che un gruppo di avventurieri avrebbero viaggiato per i Forgotten Realms alla ricerca del temuto Occhio di Vecna, artefatto che conferisce incredibili poteri.

Un film basato sulle ambientazioni del gioco di ruolo Dungeons & Dragons è stato già pubblicato nel 2000. Diretto da Courtney Solomon e interpretato da Jeremy Irons, Justin Whalin e Marlon Wayans, Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio ha ricevuto, tuttavia, praticamente solo critiche negative. Negli anni sono anche stati girati due sequel, Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God e Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness, l’ultimo dei quali ha debuttato nel 2012, che non hanno tuttavia riscosso più successo del loro predecessore.

Il nuovo film, originariamente previsto per il 18 Novembre 2021, è stato rinviato a causa della pandemia di Covid 19 e verrà, quindi, distribuito nelle sale cinematografiche il 27 Maggio 2022.