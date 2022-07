Regé-Jean Page, il paladino di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, ha un legame particolare con Eddie Munson, il carismatico Dungeon Master metallaro apparso nella quarta stagione di Stranger Things. A rivelarlo lo stesso Page durante la conferenza del film tenutasi in occasione del San Diego Comic Con.

Regé-Jean Page: “Io come Eddie Munson”

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri e il suo cast continuano a essere un tema caldo pur a distanza di giorni dal panel del Comic Con in cui il film di Dungeons & Dragons è stato presentato. Non passa giorno in cui non emergano dichiarazioni del cast e della produzione su questa attesissima pellicola.

Il film uscirà a marzo del 2023 e vedrà un gruppo di ladri (interpretati da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Regé-Jean) impegnati nell’impedire l’utilizzo di una potentissima reliquia.

A far parlare di sé è Regé-Jean Page, ex star della prima stagione di Bridgerton e del film The Gray Man, che nel film veste i panni, o meglio l’armatura, del paladino del gruppo. Durante il panel l’attore si è paragonato a Eddie Munson. L’attore ha infatti rivelato di amare i giochi di ruolo, un dettaglio importante della sua gioventù che lo ha portato ad immedesimarsi con il personaggio più amato della quarta stagione della serie originale Netflix.

“Ho sempre trovato i giochi di ruolo estremamente stimolanti. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a voler entrare nel cast di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri. In pratica sono cresciuto come Eddie Munson.”

Che Dungeons & Dragons stia vivendo un momento di grande splendore mediatico non è certo un segreto, ma è interessante notare di quanto il personaggio di Eddie, interpretato da Joseph Quinn, sia ormai entrato nell’immaginario collettivo a tal punto da venire associato automaticamente al gioco di ruolo di Wizards of the Coast.