Respect: ecco il trailer del biopic su Aretha Franklyn

Il trailer di Respect, biopic su Aretha Franklyn, è stato presentato oggi da Eagle Pictures, un annuncio che non può che attirare la curiosità degli amanti della musica e della staordinaria voce di Aretha Franklyn.

Aretha Franklyn è una delle voci soul più amate e conosciute della storia della musica. Capace di estasiare i fedeli durante i suoi primi passi nel mondo della musica durante le cerimonie, Franklyn diventa una delle grandi interpreti della musica soul a partire dagli anni ’60. Donna energica, che ha attraversaro il ‘900 tra alterne fortune, venendo universalmente apprezzata per grandi canzoni, su tutte la cover di un grande successo di Otis Redding, Respect. Che non a caso è il titolo del biopic che porterà al cinema la vita e la grinta di questa voce straordinaria.

Ad interpretare Lady Soul sarà Jennifer Hudson, già vincitrice di un premio oscar per un altro film, Dreamgirls, ispirato alla storia delle Supremes, il gruppo che lanciò Diana Ross. Al fianco di Jennifer Hudson, per la regia di Liesl Tommy, ci saranno attori del calibro del premio Oscar Forest Whitaker, Marlon Wayans, Titus Burgess, Audra McDonald e la cantante R&B Mary J. Blidge.

Il comunicato stampa di Eagle Pictures investe Respect di un ruolo importante:

“Il film racconta la straordinaria storia di una delle voci più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.”

La figura di Aretha Franklyn è una delle più suggestive del panorama della musica soul, capace di passare dalla grande fama al declino, salvo poi risorgere con una forza unica, come la sua indimenticabile voce. E per chi non conoscesse la potenza di Respect, la canzone che da il titolo al biopic su Aretha Franklyn, consigliamo di vedere la sua strepitosa interpretazione nel primo Blues Brothers riportata qui sopra.