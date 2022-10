Nel mese di settembre, Netflix ha manifestato un forte interesse nel proporre diversi revenge movies. I titoli del momento sono due. Il primo, Do Revenge di Jennifer Katlyn Robinson, approdato il 16 settembre sulla piattaforma, è un arguto teen trama che vede protagoniste Maya Hawke e Camila Mendes nei panni di due liceali desiderose di vendetta. Una settimana dopo, il 23 settembre, arriva Lou, un thriller di Anna Foerster tutto al femminile, più impegnato e per niente adolescenziale. Se la vendetta accomuna queste due storie, cos’è che invece le differenzia l’una dall’altra? C’è da dire che nel mondo del cinema esistono tanti tipi di revenge movies, diversi filoni con caratteristiche precise, non solo legate al genere – di solito un thriller o, agli antipodi, una commedia, talvolta un connubio di entrambi. Ecco 6 titoli da non perdere.

Acquistate Fire TV Stick Max 4k con telecomando Alexa per godervi i film di Netflix sul vostro televisore

Dal teen drama all’action thriller: 6 imperdibili revenge movies

Mean Girls

Come si è detto nella nostra recensione di Do Revenge, il film segue palesemente le orme di Mean Girls, commedia adolescenziale del 2004 diretta da Mark Waters, con cui le attrici Lindsay Lohan e Rachel McAdams divengono iconiche. Massima espressione del cinema per ragazze degli anni duemila, la pellicola si inserisce nel filone dei teen drama insieme ad altre quali Ragazze a Beverly Hills, Easy A, Legally Blonde. Il film è disponibile in streaming su Prime Video.

revenge movies

Appena giunta al nuovo liceo, Cady Heron affronterà uno spietato mondo dominato dalle ragazze più popolari. Trovato un piccolo gruppo di outsider, la protagonista aiuta la sua nuova amica a vendicarsi di Regina George, ricca studentessa, perfida e manipolatrice. Cerca di entrare nel suo club esclusivo per sabotarlo dall’interno. Talvolta, però, è fin troppo facile passare al lato opposto della medaglia.

Più che un film da recuperare, è sicuramente un grande cult da riguardare. Se avete apprezzato Do Revenge, è impossibile non amare il suo diretto predecessore, nonché fonte di ispirazione. Anzi, i più nostalgici potrebbero confermare che, nonostante la fedeltà del concept e l’adozione di medesimi espedienti narrativi, nessun nuovo prodotto può sostituire il cinema di una volta. Mean Girls è figlio del proprio tempo, meglio legato al contesto in cui è nato, con quell’umorismo leggero ma sagace, che ancora oggi strappa una bella risata.

Lo sguardo di Satana – Carrie

Un evergreen tra i revenge movies, Lo sguardo di Sastana – Carrie di Kimberly Peirce è un buon remake del film di Bian De Palma del ’76. Centro d’attenzione è sempre l’infernale vita nei licei americani. Pur non essendo una commedia, fa comunque parte di quel filone a cui Do Revenge attinge.

Carrie, figlia di una fanatica religiosa, subisce duri episodi di bullismo nella sua scuola. Emarginata, è vittima di continue umiliazioni da parte delle sue compagne, che superano ogni limite quando diffondono un video negli spogliatoi. Tuttavia, ben presto, Carrie scopre di avere misteriosi poteri soprannaturali, e quando le ragazze più popolari toccheranno il fondo, la protagonista metterà in atto un crudele piano di vendetta, spinta da un’ira fuori controllo.

revenge movies

L’adolescenza negli Stati Uniti è qui rappresentata con tutti i suoi cliché, quelli che il cinema americano ha sempre propinato al proprio pubblico. Il ballo di fine anno è solo uno dei tanti esempi possibili. Ancora una volta, la vittima diventa carnefice, stavolta in maniera irreparabile, spinta dalle continue umiliazioni. Con tinte horror, Lo sguardo di Satana – Carrie è un cult imperdibile che potete acquistare o noleggiare il film su Prime Video.

Una donna promettente

Film del 2020 diretto da Emerald Fennell ai suoi esordi, è una brillante dark comedy. Oggetto d’attenzione non è più l’adolescenza, ma l’opera traspone quelle stesse meccaniche nell’età adulta, dimostrando che il liceo può essere un assaggio della realtà di tutti i giorni. Anche Una donna promettente può essere acquistato o noleggiato su Prime Video.

Ai tempi dell’università, Cassie perde la propria migliore amica, morta suicida dopo essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi. La protagonista, apparentemente una tranquilla e amorevole barista, ha una missione da compiere: una volta a settimana si finge ubriaca per adescare uomini pronti ad approfittare di lei, per poi svelare la propria sobrietà e terrorizzarli. Ma quando, per uno strano caso, vecchi fantasmi tornano a palesarsi, la vendetta non sarà poi così tranquilla.

Tra luci e colori luminosi, anche Una donna promettente cela un’orribile realtà dietro un’apparenza scintillante. La vendetta che Cassie esercita nei confronti degli uomini non è per un tornaconto strettamente personale, ma è una missione che lei compie come simbolo di punizione per coloro che le hanno portato via la migliore amica, violandola e umiliandola. Ancora una volta, quindi, è una categoria di persone ad essere oggetto di vendetta, un po’ come nelle opere precedenti lo era la classe popolare del liceo o i bulli.

Io vi troverò

Così come Do Revenge non può non essere associato a Mean Girls, anche Lou trova le proprie origini in una narrazione resa nota da un cult imperdibile: Io vi troverò, diretto da Pierre Morel nel 2008.

Questo thriller d’azione narra la turbolenta vicenda di Bryan Mills (Liam Neeson), padre divorziato la cui figlia Kim è appena stata rapita. Inizia una scrupolosa ricerca della giovane ragazza, tra scontri corpo a corpo e strategie per risalire all’identità dei colpevoli e trovare Kim.

revenge movies

Io vi troverò riesce a mantenere intatta la tensione dall’inizio alla fine, ricco d’azione, in un viaggio che sembra non finire mai, sempre pieno di inaspettati risvolti. Quasi un vero e proprio giallo, se vogliamo, di cui il finale non è affatto scontato. Il film di Morel è una sorta di pioniere di questo filone, un classico tra i revenge movies che non può mai mancare e che si fa portavoce di un messaggio molto importante: fin dove ci si può spingere per salvare una persona cara?

Confessions

Questo thriller giapponese, diretto da Tetsuya Nakashima, risale al 2010 ed è tratto dall’omonimo romanzo di Kanae Minato, pubblicato anche in Italia con il titolo Confessione. Il film può essere acquistato o noleggiato su Prime Video.

revenge movies

Un’insegnante in una scuola media decide di vendicarsi della morte della sua bambina. Nonostante la polizia abbia archiviato il caso come un incidente, la donna è convinta del contrario. Sarà ella stessa a cercare i colpevoli e vendicarsi di loro per l’affetto perduto.

Questo thriller è molto forte, parla di un dolore immenso, ossia la perdita di una figlia per la quale una madre è disposta a fare qualsiasi cosa. Anche se niente la porterà indietro, il male gratuito non deve essere impunito. Anche in Confessions, il perdono non è purtroppo un’opzione.

Joe

Nicolas Cage è molto apprezzato dalla critica nel film Joe del 2013, opera drammatica di David Gordon Green, tratta dal romanzo di Larry Brown del ’91. In una cittadina del Texax vive Gary Jones, un quindicenne con alle spalle una famiglia problematica. Insieme a suo padre è assunto da un certo Joe Ransom, un ex detenuto. Quest’ultimo si affeziona presto al giovane ragazzo, e quando scopre gli oscuri segreti che si celano nella famiglia di Gary e intorno alla figura paterna, Joe decide di aiutarlo nel suo piano di vendetta, vedendolo ormai come un figlio.

Pur privo di grande azione, Joe possiede il medesimo primo motore: l’attaccamento ad una persona cara, un affetto che porta l’essere umano ad una decisione, ossia passare oltre o vendicare chi gli sta più a cuore, anche quando non esiste alcun patto di sangue. Ransom vede il giovane Gary come un figlio, e questo sentimento non lo rende tanto diverso dai protagonisti di altri simili racconti. Con tanta drammaticità, Joe è una profonda storia di vendetta da non perdere. Potete trovare il film con Nicolas Cage in streaming su Prime Video.