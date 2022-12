Di recente e, a quanto pare, in modo del tutto fortuito, si è tornato a parlare della versione americana dei Cavalieri dello Zodiaco. Si tratta di un progetto per una serie di animazione che si riproponeva di rivedere la storia e lo stile grafico originale in versione per così dire “americanizzata”. Il risultato finale, però, si rivelò essere deludente al punto che Guardians of the Cosmos, questo il titolo del riadattamento americano, venne ben presto abbandonato.

Tuttavia, una utente di Twitter si è per caso imbattuto nel video della sigla originale di Guardians of the Cosmos e ha deciso di ricondividerlo, non senza l’esplicita richiesta di diffondere queste rarissime e di certo bizzarre immagini.

Riemergono i video perduti della versione americana dei Cavalieri dello Zodiaco

Ray Mona, scrittrice, produttrice e attrice, era alla ricerca del perduto film live action di Saint Seya (titolo originale dei Cavalieri dello Zodiaco), quando, all’improvviso, si è ritrovata davanti qualcosa di completamente inaspettato: la sigla di apertura di Guardians of the Cosmos, una versione americana dei Cavalieri dello Zodiaco risalente agli anni ’90.

Qui in basso potete trovare il tweet originale di Ray Mona che include la opening dell’improbabile Guardians of the Cosmos:

When searching for the lost live action Saint Seiya I found something absolutely bizarre….? The Secret Stories of Saint Seiya is now LIVE!

A link to the documentary will be shared in this thread! pic.twitter.com/40yw8DX8I8 — Ray Mona (@TheRayMona) December 1, 2022

Dopo la richiesta di diffondere il video per renderlo noto, Ray Mona afferma che mostrerà anche un documentario. Si tratta di un video esteso della durata di quasi un’ora e mezza realizzato dalla stessa Ray Mona in cui si parla dei progetti legati al franchise dei Cavalieri dello Zodiaco che non hanno, però, mai visto la luce. Fra questi, oltre alla già menzionata serie di animazione Guardians of the Cosmos, c’è anche la serie live action SoulStorm. Il suo stile richiama volutamente da vicino quello dei Power Rangers, scelta che fu fatta proprio per cavalcarne l’onda del successo.

Qui in basso trovate il video documentario esteso; se però volete andare dritti al sodo, la parte su SoulStorm inizia a 37:59, mentre quella su Guardians of the Cosmos a 1:29:12.

