Rivelato il set Lego Hidden Side 40336 – Newbury’s Juice Bar

Sono state diffuse le prime immagini del Newbury’s Juice Bar, un nuovo set omaggio dedicato alla nuova linea Lego Hidden Side.

Lego si sta preparando al lancio dei set Lego Hidden Side, la sua attesissima linea in grado di far interagire, grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata, il gioco tradizionale al mondo dei videogiochi. La linea, che sarà messa in commercio a partire dall’1 agosto, si comporrà di 8 set ambientati nella cittadina di Newbury. Ad attirare l’attenzione degli appassionati in questi giorni però sono state le foto di una nuova scatola: Lego Hidden Side 40336 – Newbury’s Juice Bar.

40336 – Newbury’s Juice Bar sarà un set da 127 pezzi e vi permetterà di costruire un chiosco dei frullati che, come negli altri set della linea, potrà essere trasformato nella sua controparte horror. La trasformazione del chiosco nella sua versione più spaventosa permetterà di trovare diversi particolari nascosti, che riveleranno il pieno potenziale del set interagendo con l’app dedicata.

Al suo interno troverete due minifigure, Parker e Rocky, quest’ultimo, nella versione horror, sarà posseduto da un fantasma e potrà essere trasformato nella sua versione più spaventosa.

Questo set ha da subito catturato l’attenzione degli appassionati per via del suo soggetto (il bar dei frullati), precedentemente riservato alla linea Friends, che permetterà ai costruttori di utilizzare questo modello all’interno delle proprie MOC.

Un altro particolare che sta generando molto hype tra gli appassionati è il numero di serie assegnato al set, che lo identificherebbe come una scatola omaggio (gift-with-purchase set). Infatti i collezionisti più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che, negli ultimi tempi, i set di questo genere sono stati caratterizzati da un numero di serie che cominciava con il numero 40.

Così, esattamente come è avvenuto per 40334 – Marvel Superheroes Avengers Tower, 40335 – the LEGO Ideas Space Rocket Ride e altri gift-with-purchase set, anche il setLego Hidden Side 40336 – Newbury’s Juice Bar potrebbe essere dato in omaggio a fronte di una spesa minima nei Lego Store.

Purtroppo però al momento non sappiamo né quando questo set sarà messo sul mercato, né quanto occorrerà spendere e se ci saranno particolari limitazioni legate all’acquisto per ricevere in omaggio il Newbury’s Juice Bar.