E’ nuova, è italiana, è originale: Mattoncini Village è in edicola

In quest’epoca di digitale, di ebook e di virtuale-tutto-e-subito, c’è spazio per una rivista cartacea dedicata ai mattoncini a 360 gradi? Sprea Editori pensa di si, e porta nelle edicole italiane Mattoncini Village, una nuova pubblicazione bimestrale dedicata ad appassionati grandi e piccoli ma anche alla platea di semplici curiosi che vogliano conoscere le tante “facce” del mondo che ruota intorno al famoso mattoncino.

All’interno della rivista Mattoncini Village si possono trovare

le ultime news riguardanti LEGO in quanto Azienda (come d esempio le recenti collaborazioni con Ikea e Adidas)

le ultime novità riguardanti i set, come il recente Colosseo

veri e propri dossier, uno speciale dedicato ai regali di Natale e un altro dedicato ai set delle “auto del cinema” come la nuovissima Ghostbuster Ecto-1 o l’iconica Batmobile fal film del 1989

l’immancabile rubrica dedicata alla “galassia lontana lontana” che strizza l’occhio agli appassionati di Star Wars e di mattoncini LEGO

le pagine dedicate ai lettori più esperti e dedicate alle creazioni LEGO Technic “toste”, come il set Land Rover Defender motorizzato cannibalizzando il set Fuoristrada X-treme 4×4

… e tanto altro ancora.

Leggi anche: I miglior set LEGO da regalare a Natale 2020

La rivista Mattoncini Village si rivolge quindi ad un pubblico “generalista” e di curiosi che vogliano approfondire la propria conoscenza del Mattoncino: si passa dalla (prima parte della) Storia dell’Azienda alla rubrica “Genitori figli“, nella quale i papà raccontano come hanno passato la propria passione per i Mattoncini ai loro “eredi”, così come si passa dall’articolo sui “mattoncini grandi” DUPLO a quello che spiega come illuminare i set con kit LED specifici, passando per l’articolo su Istabrick, la soluzione tutta italiana che permette di riconoscere e catalogare automaticamente i mattoncini che abbiamo in casa.

In sintesi, la rivista Mattoncini Village non vuole essere solo un prodotto per appassionati super specializzati, ma piuttosto un magazine POP, dove l’accezione del termine è quella di rivolgersi ad una platea certamente di appassionati, ma più in generale di curiosi, di interessati e di collezionisti.

La distribuzione sta raggiungendo in questi giorni tutte le edicole della Penisola. Se state cercando una rivista 100% made in Italy, che non sia una mera traduzione di un prodotto estero, che contenga informazioni e notizie “fresche di giornata”, scritta in maniera semplice e ricca di spunti per ulteriori approfondimenti e di idee per costruire, Mattoncini Village di Sprea Editori farà certamente al caso vostro.