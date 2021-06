Rocky 4, la Director’s Cut uscirà anche al cinema: ecco quando

Grandi notizie per i fan di Rocky Balboa. La Director’s Cut del quarto capitolo, senza dubbio uno dei più importanti e di maggior successo dell’intero franchise, avrà una distribuzione cinematografica. Il film uscirà nelle sale americane l’11 novembre, sia nel formato Widescreen, sia in 4K. Ad annunciarlo è stato Sylvester Stallone con un post su Instagram attraverso cui ha voluto ringraziare lo staff tecnico che ha reso possibile questo lavoro.

Intitolato Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut, questa nuova versione del film apporterà delle nuove aggiunte rispetto all’originale e, stando alle parole di Sly in persona, sarà migliore e più profonda.

Uscito nel 1985, Rocky IV fu una vera e propria hit al box-office mondiale, incassando oltre 300 milioni di dollari. Il film fu caratterizzato dal violento incontro di boxe che vide contrapposto Rocky Balboa al cinico Ivan Drago, puglie russo interpretato da Dolph Lundgren.

Sebbene Stallone si sia ufficialmente ritirato dall’iconico ruolo che lo ha consacrato in quel di Hollywood, l’eredità del personaggio continua al cinema con la saga di Creed, che vede Michael B. Jordan nei panni di Adonis Creed. Il terzo capitolo uscirà nelle sale il 23 novembre 2022 e vedrà l’attore anche al debutto dietro alla macchina da presa.

In passato si erano diffuse anche alcune voci riguardo a una possibile serie TV prequel incentrata su un giovane Rocky Balboa, e prodotta dallo stesso Stallone, ma al momento non si hanno conferme in merito. Adesso i diritti del franchise sono passati interamente a Amazon a seguito della colossale acquisizione di MGM, avvenuta per oltre 8 miliardi di dollari.

