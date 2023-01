Han Solo è uno dei personaggi più amati della famiglia di eroi di Star Wars, talmente adorato dal pubblico, grazie alla storica interpretazione di Harrison Ford, da essersi meritato uno dei due spin-off della Skywalker Saga, Solo: A Star Wars Story. Dopo la sua dipartita in Il Risveglio della Forza, in molti pensavano di non vedere più il contrabbandiere corelliano tornare nuovamente su schermo, ma bene prima del suo ritorno dall’aldilà in L’Ascesa di Skywalker è stato protagonista del racconto delle sue origini visto in Solo. Momenti epocali della sua misteriosa storia sono stati svelati proprio nel film diretto da Ron Howard, che pur non essendo considerato uno dei migliori prodotti del franchise, ha cercato di dare spessore ai trascorsi del personaggio. Per anni si è sperato in una nuova avventura giovanile di Solo, ma ultimamente Ron Howard ha smentito sequel per Solo.

Secondo Ron Howard un sequel di Solo non è nelle attuali idee di LucasFilm

Durante una recente intervista con NME, Ron Howard ha fatto sapere che al momento nei piani di LucasFilm per la saga di Star Wars non sono previsti progetti legati ai prequel, escludendo quindi un ritorno nel passato di Solo, ambientato durante l’Ascesa dell’Impero, lo stesso periodo in cui sono ambientati Andor e Obi-Wan Kenobi:

I soli discorsi di cui sono informato che parlano di un seguito di Solo arrivano dai fan, a questo punto. Non credo sia una priorità di LucasFilm, al momento. Ma ci sono stati i lanci di nuovi fantastici personaggi, e la gente di LucasFilm ama i fan e li ascoltano veramente, quindi non darei nulla per definitivo, anche se non sono a conoscenza di piani concreti per estendere la storia o utilizzare nuovamente questo particolare gruppo di personaggi.

SOLO: A STAR WARS STORY.Alden Ehrenreich is Han Solo and Joonas Suotamo is Chewbacca

A sostenere questa speranza di un ritorno di Han Solo non sono solamente i fan, ma anche il produttore Rob Bredow, che non ha mancato di far sapere il suo apprezzamento per la passione con cui i fan chiedono un secondo capitolo delle avventure giovanili dall’adorabile canaglia spaziale, sostenuto anche dalla nota volontà di Jon Kasdan, sceneggiatore del primo Solo, di voler scrivere altre storie del personaggio:

Sono strabiliato dalla gran quantità di proposte di Star Wars che stanno uscendo in questo periodo. Sono curioso del film che è stato affidato a Demon Lindelof, e sono ansioso per la nuova stagione di Andor, che ritengo il miglior prodotto di Star Wars di sempre. Dave Filoni e Jon Favrau stanno facendo grandi cose, divertenti dolcetti ogni sei mesi per farci godere

