RPJ – Role Playing June: annunciato il più grande evento online di Gioco di Ruolo mai realizzato in Italia

Dal primo giugno arriva RPJ – Role Playing June, il più grande evento online mai realizzato in Italia dedicato al Gioco di Ruolo. Un mese di partite e dimostrazioni, con 90 giochi fra classici e novità, il più ampio panorama di editori e realtà del Gioco di Ruolo nel nostro paese, autori, game designer e ospiti speciali per la prima volta insieme in un inedito mega-raduno virtuale, organizzato da COMICON in collaborazione con l’associazione ludica Aurea Nox.

Gli utenti potranno vivere online l’esperienza di un luogo dedicato al Gioco di ruolo, dove si potrà giocare, ma anche curiosare tra gli stand virtuali dei principali editori e assistere a dimostrazioni con protagonisti autori e designer di alcuni fra i titoli più amati e originali del panorama Gdr in Italia – dai bestseller Dungeons & Dragons, Cyberpunk, Pathfinder, Vampiri La Masquerade, Il richiamo di Cthulhu alle produzioni indipendenti, fino ai più recenti successi.

Un passo storico per il mondo del gioco italiano, e una nuova tappa delle iniziative di Italia in gioco realizzate da COMICON e da Aurea Nox. RPJ – Role Playing June è infatti solo una delle numerose attività che COMICON ha realizzato da inizio lockdown per permettere ai fan e al suo pubblico di provare l’esperienza COMICON anche a distanza. RPJ – Role Playing June si svolgerà sulla piattaforma Discord, basterà registrarsi e accedere al server COMICON, lo spazio appositamente realizzato su Discord e dedicato alla manifestazione.

Matteo Stefanelli, Direttore Artistico di COMICON, ha dichiarato:

“Con l’inizio del lockdown ci è sembrato naturale e fondamentale restare al fianco dei visitatori di COMICON che ogni anno ci raggiungono sempre più numerosi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel 2019 erano 160.000 provenienti da tutta Italia, ma molti altri ci seguono durante tutto l’anno con le nostre attività diffuse sull’intero territorio nazionale. Non potendo incontrarli e ospitarli di persona, abbiamo dato vita a diverse iniziative online dedicate alle aree tematiche che compongono il festival. Abbiamo iniziato con il Fumetto e con attività quali interviste, performance musicali, tornei di disegno tra grandi autori e un’intera giornata dedicata all’intrattenimento pop dall’Asia. Il secondo passo è stato dedicarci a una delle aree in maggiore crescita nel nostro festival e in Italia: il Gioco di ruolo. D&D, Cthulhu, Pathfinder e Cyberpunk sono ormai la punta di un iceberg in movimento. Molti giochi di ruolo hanno conquistato la scena in serie tv di successo come Stranger Things, The Big Bang Theory o Tales from the Loop, hanno rigenerato franchise come Alien, Conan o Labyrinth, e persino creato nuove star ‘evangelizzatrici’ quali Joe Manganiello o Satine Phoenix.

Anche COMICON si è fatto testimone di questa nuova centralità negli immaginari e della relativa crescita di mercato – a doppia cifra, da ormai diversi anni – supportando la partecipazione sempre più massiccia degli editori di gioco alla nostra manifestazione. Lo spazio che COMICON dedica ogni anno ai giochi, con un’area di 6000 mq e circa 3000 attività realizzate nei quattro giorni di festival, è destinato a crescere. E non solo in termini numerici, bensì anche di offerta culturale grazie al contributo di Mauro Monti, nuovo curatore dell’area Giochi di COMICON, che inaugura il suo percorso comiconiano proprio con RPJ – Role Playing Game. Un evento online mai visto prima in Italia, che unisce la community di giocatori di tutta la penisola e mette insieme i più importanti player del settore per una maxi sessione di gioco, avventure e socialità per un intero mese.”