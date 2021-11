My Hero Academia – World Heroes’ Mission è il terzo lungometraggio della serie manga My Hero Academia, (recuperate la vostra copia su Amazon!) che ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, edito nel nostro Paese da Star Comics, la quale ha anche pubblicato il primo volume di My Hero Academia. Team-Up Missions 1, lo spin-off della serie principale e di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo.

Il film arriverà nei cinema italiani dal 18 al 21 novembre, distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit. In America, invece, è già uscito classificandosi quarto al box office per il fine settimana, ed è sulla buona strada per essere il film di maggior incasso nella storia del franchise.

Per promuovere l’uscita del film al cinema, Ryan Stegman, disegnatore di fumetti, scrittore e podcaster meglio conosciuto per il suo lavoro sui personaggi Marvel Comics tra cui She-Hulk, X-23, Spider-Man e Venom, ha realizzato una spettacolare immagine promozionale!

Ryan Stegman firma uno spettacolare poster di My Hero Academia – World Heroes’ Mission

Ryan Stegman ha creato questo stupendo poster proprio per promuovere la recente uscita di My Hero Academia – World Heroes’ Mission negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa la scorsa settimana. Gli spettatori che hanno visto il film durante il weekend di apertura hanno ricevuto un libretto speciale in edizione limitata che includeva un capitolo esclusivo del manga, immagini di produzione e interviste con il cast e la troupe del film, oltre al creatore della serie, Kohei Horikoshi.

L’immagine raffigura il protagonista principale della serie, Izuku “Deku” Midoriya, impegnato in battaglia con il nuovo cattivo della World Heroes’ Mission, Flect Turn:

Per gli appassionati che vivono nel Regno Unito e in Irlanda Funimation sta ospitando un giveaway nella regione che darà al vincitore del primo premio l’illustrazione originale di Ryan Stegman, firmata dall’artista. Inoltre, Stegman sarà presente in uno speciale livestream trasmesso sui canali YouTube e Twitch di Funimation il 6 novembre alle 16:00 GMT in cui parlerà della sua serie anime preferita.

A proposito di My Hero Academia – World Heroes’ Mission

My Hero Academia – World Heroes’ Mission racconta una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga). Kohei Horikoshi, autore del manga, è stato coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design dei nuovi personaggi originali. Leggete anche questo nostro articolo per guardare il trailer ufficiale in italiano!

Questa invece la sinossi:

Un gruppo misterioso chiamato ‘Humarise’ crede ciecamente nella teoria dell’eredità dei Quirk secondo cui le unicità tramandante di generazione in generazione darebbero vita a un potere finale che potrebbe condurre l’umanità all’estinzione. Convinto che i Quirk siano malattie, il gruppo punta a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Per questo pianta le ‘Trigger Bombs’ in varie città del mondo, costringendo il portatore di un Quirk a esplodere causando omicidi di massa. Per salvare l’umanità, gli Eroi Professionisti hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo U.A. in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. Obiettivo: fermare le bombe. Deku, Bakugo e Todoroki, che stanno temporaneamente lavorando presso l’Agenzia di Endeavor, sono chiamati a spostarsi in una città lontana di nome ‘Otheon’. Ma, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Toccherà agli Eroi salvare il mondo e il futuro in quella che pare essere la più pericolosa crisi nella saga di My Hero Academia!

My Hero Academia è composto da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.