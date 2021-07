Saint Seiya: rivelati i dettagli sul fumetto francese

Ieri vi avevamo accennato che il disegnatore francese Jérôme Alquié avrebbe rivelato alcune novità sul suo progetto Saint Seiya, realizzato insieme ad Arnaud Dollen, nel corso della giornata. Bene, ora finalmente sappiamo più nel dettaglio che cosa dobbiamo aspettarci da questo fumetto francese, il primo in assoluto realizzato per il franchise al di fuori del Giappone.

Saint Seiya: di cosa parlerà l’opera

L’intervista con Jérôme Alquié è avvenuta sul canale Twitch di BFM TV.

Il disegnatore ha rivelato che il fumetto francese di Saint Seiya si comporrà di 5 volumi che verranno pubblicati nel corso dei prossimi anni. Il primo sarà incentrato sul ritorno di Ikki (Phoenix) durante la saga dei Cavalieri di Argento, per questo ieri era stata diffusa un’immagine del cavaliere, sarà presentato al Japan Expo nel 2022 e sarà arricchito da una edizione da collezione con alcuni extra.

Per quanto riguarda la trama, il fumetto riprende l’ambientazione classica, sfruttando e mettendo in risalto tutti quegli elementi che non sono stati approfonditi da Masami Kurumada, presenterà nuovi personaggi, con nuovi schemi di assemblaggio delle armature.

Infine, per quanto concerne lo stile grafico, esso avrà sia elementi classici del manga, sia elementi presi dell’anime, per esempio i colori riprenderanno quelli dell’anime.

Ulteriori informazioni verranno rese note il 12 dicembre.

A proposito di Jérôme Alquié

Appassionato di cartoni animati degli anni ’80, ha iniziato la sua carriera realizzando artbook dedicati a serie come Saint Seiya, Ulysses 31 e Capitan Harlock. È noto per il corto animato sulla Saga di Hades di Saint Seiya, che ha presentato alla fiera Cartoonist di Toulon nel 200.

Essendo Capitan Harlock il suo manga preferito, ha collaborato a distanza con Leiji Matsumoto in persona (il creatore del personaggio) per realizzare una serie a fumetti di 3 numeri intitolata Capitaine Albator: Mémoires de l’Arcadia (“Capitan Harlock: Memories of the Arcadia”) pubblicata da Kana e disponibile anche in Italia grazie a Planet Manga.

Ha già lavorato insieme a Arnaud Dollen con il quale ha realizzato il romanzo L’anneau des sept – La croisée des destins nel 2002 e il fumetto Surnaturels tra il 2011 e il 2013.

