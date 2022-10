Le pagine del numero 46 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone pe l’acquisto e negozi online da questa settimana, hanno svelato che la storia di Sakamoto Days (recuperate qui il primo consigliatissimo volume) si arricchisce con la pubblicazione del primo romanzo.

Il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki (cliccate qui per la nostra recensione e qui per scoprire tutto sul fenomeno manga di casa Shueisha), pertanto, avrà diritto ad una storia inedita che uscirà nel corso della Primavera del 2023.

La light novel viene pubblicata per celebrare il 2° anniversario della serie manga e altri progetti sono in attesa di essere rivelati.

Taro Sakamoto era originariamente conosciuto per essere un hitman impareggiabile, unico, nessuno poteva averla franca tanto da vantare rispetto e status leggendario nel mondo della criminalità. Ad un certo punto della sua vita, tuttavia, Sakamoto si è innamorato e ha cominciato a frequentare la sua fidanzata, l’ha sposata e ha avuto dei figli. La nuova vita normale del leggendario hitman lo aveva costretto al ritiro dalla malavita. In più, come se non bastasse, Sakamoto ha messo su peso e ha anche deciso di avviare un’attività. Lasciatosi alle spalle il passato è il passato che non riesce a smarcarsi da Sakamoto, pertanto, assieme al suo dipendente presso il suo negozio Shin, difenderà la sua umile vita e famiglia, o morirà nel tentativo.

Un progetto anime sarebbe anche in corso di realizzazione secondo gli ultimi rumor emersi online. Cliccate qui per i dettagli.

Sakamato Days: a proposito del manga

Sakamoto Days è un manga shonen scritto e disegnato da Yuto Suzuki tra le pagine di Weekly Shonen Jump dal 21 novembre 2020. La serializzazione ha avuto inizio il 21 novembre 2020 e al momento sono stati pubblicati 90 Capitoli. In Italia il manga è edito dal 19 maggio 2022 per Planet Manga.

La serie ha ricevuto in poco tempo notevoli apprezzamenti, anche da veterani del medium come Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), e a breve avrà diritto ad una serie anime.