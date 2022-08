È lecito affermare che Sakamoto Days, il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki, sia uno dei manga di punta di Weekly Shonen Jump (Shueisha), basti considerare la forte ricezione da parte degli appassionati nipponici che lo spingono settimanalmente ai vertici della rivista (sinonimo di popolarità) e anche i numeri di vendita, specchio inconfutabile della fortuna o sfortuna di un prodotto (cliccate qui il nostro speciale).

Ebbene, il fumetto giapponese che offre uno spaccato alla hitman , diventerà un anime, almeno da quanto emerge da insider accreditati sul web i quali più di una volta hanno centrato le loro anticipazioni.

Un adattamento anime di Sakamoto Days, fra l’altro, era nei primi posti tra i desideri degli appassionati giapponesi in occasione del più recente sondaggio.

A quanto pare il desiderio di tanti sta per avverarsi, ma lo riteniamo piuttosto un merito coerente con il successo e il seguito di una storia d’impatto disponibile anche nel nostro Paese per la lettura con Planet Manga (invitiamo caldamente ad acquistare il primo volume qui).

Non appena riceveremo ulteriori informazioni sarà nostra prontezza renderli noti. Nel frattempo, ecco una sinossi del manga:

Taro Sakamoto era originariamente conosciuto per essere un hitman impareggiabile, unico, nessuno poteva averla franca tanto da vantare rispetto e status leggendario nel mondo della criminalità. Ad un certo punto della sua vita, tuttavia, Sakamoto si è innamorato e ha cominciato a frequentare la sua fidanzata, l’ha sposata e ha avuto dei figli. La nuova vita normale del leggendario hitman lo aveva costretto al ritiro dalla malavita. In più, come se non bastasse, Sakamoto ha messo su peso e ha anche deciso di avviare un’attività. Lasciatosi alle spalle il passato è il passato che non riesce a smarcarsi da Sakamoto, pertanto, assieme al suo dipendente presso il suo negozio Shin, difenderà la sua umile vita e famiglia, o morirà nel tentativo.