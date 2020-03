Sala VVVVID e Sala VVVVID Kids: i cataloghi scontati per il #iorestoacasa

Sala VVVVID e Sala VVVVID Kids – le sezioni dedicate ai contenuti a noleggio della piattaforma VVVVID – offriranno fino al prossimo 3 aprile il loro catalogo scontato: tutti i film a noleggio infatti costeranno 1.99 € nuove uscite comprese.

La piattaforma ha deciso così di dare il suo personale contributo all’iniziativa #iorestoacasa ampliando la sua già vasta proposta di contenuti legali e gratuiti proprio in questo periodo in cui, per arginare le possibilità di diffusione del contagio da Coronavirus, viene richiesto di rimanere a casa il più possibile ed uscire solo in caso di estrema necessità.

Vi ricordiamo che per accedere alla piattaforma VVVVID basta semplicemente registrarsi, è disponibile anche un app per Android e iOS. Fra i numerosi contenuti da segnalare due degli anime più gettonati del momento ovvero My Hero Academia, giunto alla quarta stagione, e soprattutto il campione di incassi Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba.

Fra i contenuti disponibili di Sala VVVVID figurano attualmente: Joker, Doctor Sleep, It – Capitolo Due, Pokémon Detective Pikachu, Western Stars, Godzilla II – King of Monsters, Annabelle 3,

Fra i contenuti disponibili in Sala VVVVID Kids figurano invece attualmente: My Hero Academia The Movie: Two Heroes, One Piece Gold – Il Film, Batman The Dark Knight Returns Part 1.

VVVVID è una piattaforma personalizzabile con funzionalità social dedicata allo streaming on demand legale e gratuito di film cult, serie TV e soprattutto di anime, anche in simulcast. VVVVID è stata la prima piattaforma in Italia a pubblicare online la versione doppiata di un anime, Tokyo Ghoul, senza che vi sia stato alcun passaggio sulla televisione tradizionale, nel dicembre del 2014.

Sala VVVVID e Sala VVVVID Kids sono stati implementati dad agosto 2019 all’interno della piattaforma come servizi di TV on demand che permettono di noleggiare anime e film in concomitanza con la loro uscita in home video.