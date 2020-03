Salani annuncia Le Nuvole, il nuovo marchio di narrativa a fumetti

Salani lancia un nuovo marchio dedicato esclusivamente alla narrativa a fumetti, Le Nuvole, con i personaggi del catalogo storico di Magazzini Salani e numerose novità.

Dal 12 marzo 2020 nel mondo dell’editoria approderà un nuovo marchio i cui protagonisti saranno alcuni dei personaggi più iconici delle strisce a fumetti: si tratta dell’etichetta Le Nuvole, che farà proprio tutto il meglio del catalogo di Magazzini Salani. Costola della casa editrice, Magazzini Salani è il marchio creato nel 2001 con lo scopo di ampliare l’offerta dei prodotti editoriali attraverso merchandising, fumetti, libri di hobbistica ed enciclopedie e, da quest’anno, la proposta si amplierà con vecchi amici del mondo del fumetto e novità esclusive.

Con un titolo che rievoca la leggerezza e l’allegria, gli attimi “sospesi” che ci si concede quando si legge nonostante la rapidità dell’epoca iper-connessa in cui viviamo; ma anche le “nuvolette“, i balloon che caratterizzano i fumetti, Le Nuvole è il nuovo marchio di Salani che durante tutto l’arco del 2020 darà spazio al meglio dei protagonisti che nel corso degli anni ci hanno strappato un sorriso ed una riflessione dalle strisce in cui vivono.

Ad inaugurare il lancio del marchio, la serie completa di Mafalda, l’enfant terrible del mondo dei fumetti disegnata da Quino: cinque volumi da 144 pagine ciascuno ed i primi due volumi, con 768 strisce, faranno il loro esordio il 12 marzo 2020.

Daremo il benvenuto a Le Nuvole, quindi, con la bambina più acuta, simpatica e disarmante dei comics, che si interroga sul mondo che la circonda e le sue contraddizioni con il suo fare candido ma anche indagatore.

Le prossime uscite della nuova etichetta di Salani promettono, poi, la presenza di Le Streghe di Roald Dahl. Dal celebre autore di storie per ragazzi il romanzo (di cui è stata annunciata anche l’uscita al cinema di un film diretto da Robert Zemeckis), rivivrà con Le Nuvole in una graphic novel disegnata da Pénélope Bagieu (vincitrice dell’Eisner Award per l’opera Indomite).

Tra i protagonisti dei volumi in uscita, vi saranno anche i Peanuts con le loro nuove raccolte e il loro umorismo di sempre, capace di farci sorridere con semplicità ma anche di porci di fronte a temi come depressione e crisi di identità.

Infine, le strisce di Lupo Alberto: il lupo azzurro creato da Silver che vive con disincanto le circostanze del mondo e non si è mai adattato ad esso – basti pensare che non mangia le galline, ma è innamorato di una di esse!