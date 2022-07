Parliamo oggi di una persona che conosciamo molto bene: la nostra connazionale Samantha Cristoforetti, ora sulla Stazione Spaziale Internazionale (su Amazon trovate la versione Lego). Durante la sua seconda missione, Minerva, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea si è presa una pausa per chiacchierare con i fan presenti alla convention tedesca sulla fantascienza FedCon. Samantha Cristoforetti, non potendo assistere di persona all’evento, ha inviato un video in cui imita Starbuck (Scorpion) di Battlestar Galactica.

Samantha Cristoforetti imita Sandra Bullock in Gravity

Samantha Cristoforetti è Starbuck

Nel filmato l’astronauta ricorda di aver già impersonato altri personaggi comparsi sul grande e piccolo schermo. Uno di questi è il Capitano Janeway di Star Trek: The Next Generation nel 2015. Lo scorso giugno, invece, l’abbiamo vista imitare la Dottoressa Stone di Gravity, il personaggio interpretato da Sandra Bullock.

Per l’occasione, Samantha Cristoforetti ha anche condiviso su Twitter un poster a tema Battlestar Galactica con sé stessa e gli altri astronauti. Qui sotto vi mostriamo l’immagine:

In risposta all’astronauta, la stessa attrice di Starbuck in Battlestar Galactica, Katee Sackhoff, ha twittato: “Sappiamo finalmente cosa è successo a Starbuck!“

Inoltre, di seguito potete vedere il video completo del breve incontro fra l’astronauta e i fan:

Nel video Samantha Cristoforetti cita proprio Kara Thrace:

Ora sono qui per il mio secondo volo, una missione chiamata Minerva, e ho pensato che sarebbe stato bello ricordare un’altra grande pilota spaziale. Sapete, non ho visto nessun Cylon quassù, non ancora. Se ne arriva qualcuno, so esattamente chi chiamare: il migliore pilota di Viper nella Flotta Coloniale, Kara Thrace o Scorpion. Ho anche le sue piastrine qui. Per cui ora sappiamo finalmente cosa le è successo quando è scomparsa alla fine della serie.

Battlestar Galactica

Alla FedCon, tenutasi in Germania all’inizio di giugno, Samantha Cristoforetti ha parlato della vita nello spazio, e lo ha fatto mettendosi letteralmente nei panni della versione moderna di Starbuck, quella impersonata da Katee Sackhoff a partire dal 2004. Ricordiamo che la serie in questione è andata in onda per 4 stagioni e ha portato alla produzione di alcuni film successivi su Sci-Fi Channel.

La serie originale, lo ricordiamo, racconta le Dodici Colonie dell’Umanità e la loro lunga guerra contro la razza robotica nota come Cylon. Quando i Cylon posero fine alla guerra con un attacco furtivo che distrusse i pianeti natii delle colonie, l’ultima nave da guerra capitale rimasta, la Battlestar Galactica, fu costretta a guidare ciò che restava dell’umanità alla ricerca della tredicesima colonia perduta, la Terra.

Prima di concludere, vi riportiamo una curiosità! Samantha Cristoforetti ha dato un significato preciso al nome della nuova missione, Minerva: “la M sta per Marvel, la I sta per Inspiration, la N sta per Nourishment, la E sta per Exploration, la R sta per Research, la V sta per Voyage e la A sta per Adventure“.