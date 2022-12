Samuel L. Jackson ha replicato al suo amico di lunga data, nonché attore prediletto di Quentin Tarantino: dopo che il regista ha affermato che gli attori di supereroi della Marvel non possono essere star del cinema, Nick Fury ha detto la sua, che ha difeso in modo particolare un suo collega.

Samuel L. Jackson as Nick Fury in Marvel Studios' Secret Invasion, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. .. 2022 MARVEL.

Samuel Jackson contro Tarantino, per difendere la Marvel

Tarantino ha scatenato una semi-polemica di recente quando ha criticato l‘MCU per la “marvelizzazione” di Hollywood: secondo il celebre regista, la casa di produzione di Kevin Feige ha esaltato una tendenza, rendendo i ruoli e non gli attori che li interpretano le vere star del film.

Capitan America è la star. O Thor è la star. Voglio dire, non sono la prima persona a dirlo. Penso che sia stato detto un milione di volte… ma, sai, sono questi personaggi del franchise che diventano una star. Non gli attori.

Jackson ha voluto replicare questa considerazione del regista su The View , sottolineando come attori del calibro del compianto Chadwick Boseman hanno dimostrato di poter essere delle star attraverso il loro ruolo da supereroe.

Ci vuole un attore per interpretare quei personaggi particolari e il segno della celebrità del cinema è sempre stato questo, cosa porti sul palcoscenico. Non è una grande controversia per me: questi attori sono star del cinema. Chadwick Boseman è Black Panther. Non puoi confutarlo ed è una star del cinema.

Jackson – la cui somiglianza ha ispirato il design di Fury nei fumetti Marvel Ultimate – ha fatto il maggior numero di apparizioni nel MCU di qualsiasi attore fino ad oggi. A eccezione del compianto Stan Lee e dei suoi cameo. A partire dal primo film della Marvel, Iron Man, del 2008, ha recitato in undici film Marvel, oltre a serie televisive, come in Agents of SHIELD della Marvel e What If…? Sul motivo per cui preferisce interpretare personaggi come Fury e Mace Windu di Star Wars , Jackson ha dichiarato di preferire ruoli che lo rendano felice.