San Diego Comic Con 2019: ecco i gadget esclusivi

Una panoramica sui gadget esclusivi che potrete trovare durante il San Diego Comic Con 2019

Il San Diego Comic Con è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per quel che riguarda il mondo geek e la cultura pop, dove i più importanti player dell’industria dell’entertainment si ritrovano insieme nello stesso luogo per qualche giorno, rendendo questa città del sud della California il centro del mondo per gli appassionati dei vari fandom.

Ma perché questa fiera è la più iconica ed importante del mondo nerd?

L’ento da spazio ad attività come conferenze, sessioni di firme e vendita di merchandise speciale, spesso esclusivo. Partecipare al Comic Con vuol dire avere l’opportunità di poter interagire direttamente con personalità famose e entrare in possesso di articoli da collezione unici, che non sarà possibile reperire altrove, se non su ebay e canali simili a prezzi proibitivi.

Nelle settimane scorse vi avevamo iniziato a presentare alcuni degli oggetti speciali che saranno messi in vendita durante la convention (potete leggere l’articolo su Funko e su Lego) e in questa news avremmo voluto elencare tutto il merchandising speciale denominato come Comic Con Exclusives. Purtroppo però ma ci siamo resi subito conto della mole imponente di oggetti che ci saremmo ritrovati per le mani, così abbiamo deciso di selezionare alcune delle esclusive preparate dai diversi espositori presenti a San Diego.

Per ogni stand riportato abbiamo scelto i due oggetti più rappresentativi.

DC Comics

Le esclusive che questo editore presenterà a questa convention saranno alcune Variant Cover delle rispettive testate regolari, stampate su carta olografica argentata (silver foil). Di seguito l’elenco delle testate coinvolte:

Aquaman #52 silver foil variant di Ryan Sook

Batman #75 silver foil variant di Gabriele Dell’Otto

Catwoman #13 silver foil variant di Stanley “Artgerm” Lau

DCeased #3 silver foil horror movie homage variant di Yasmine Putri

Event Leviathan #2 silver foil variant di Jason Fabok

Harley Quinn #63 silver foil variant silver foil variant di Frank Cho

Justice League #28 silver foil variant di Terry Dodson e Rachel Dodson

Teen Titans #32 silver foil variant di Alex Garner

Elhoffer Design

Questo brand di abbigliamento poco conosciuto in Italia è specializzato nel creare capi unici ispirati al mondo geek. Tra le varie novità che saranno presentate al San Diego Comic Con di quest’anno abbiamo scelto il vestito pareo Damsel in Dis Wrap Dress e il maglione Forest Neighbor.

Damsel in Dis Wrap Dress si ispirerà all’inconfondibile look di Megara, la protagonista femminile di Hercules della Disney. Il vestito a pareo sarà realizzato interamente in spandex anti microbico e riprenderà tutti gli elementi iconici dell’abito del personaggio, come i bottoni in metallo e la cintura.

il maglione Forest Neighbor si ispirerà ovviamente a Totoro riproducendo il dettaglio bicolore della sua pancia. Il design del maglione sarà caratterizzato da un taglio morbido oversize, con scollo a barchetta e realizzato in acrilico.

FYE

La catena di negozi FYE (For Your Entertainment) specializzata in intrattenimento e cultura pop sarà presente per tutto l’evento con un popup store in cui sarà possibile trovare moltissime novità ed esclusive. Noi abbiamo scelto di mostrarvi i cereali FunkO’s dedicati ai Kiss e la musicassetta della colonna sonora della terza stagione di Stranger Things.

L’edizione dei FunkO’s Cereals dedicata a Demon (Gene Simmons) dei Kiss. Questi cereali includeranno un piccolo Funko Pop! a tema Kiss al loro interno.

Per gli amanti del vintage ad ogni costo ecco la cassetta con la colonna sonora della terza stagione di Stranger Things. Sul nastro magnetico saranno incisi 15 brani tratti dalla serie, tra cui Baba O’Riley, Wake Me Up Before You Go-Go e la versione di Never Ending Story cantata da Gaten Matarazzo e Gabriella Pizzolo.

Hasbro

Hasbro presenterà un ricco assortimenti di esclusive, saranno presenti gadget a tema Star Wars, My Little Pony, Marvel, Overwatch e molto altro ancora. Noi abbiamo scelto il set speciale Magic: The Gathering Dragon’s Endgame e il Transformer Ectotron.

Magic: The Gathering Dragon’s Endgame sarà un pack speciale che celebrerà l’espansione La Guerra della Scintilla. All’interno della scatola display sarà possibile trovare le carte di Rhonas, Bontu, Kefnet, Oketra e Nicol.

Ectotron sarà una versione speciale alta 24 cm Optimus Prime, in cui il coraggioso comandante degli Autobot renderà omaggio alla mitica Ecto-1 dei Ghostbusters. Il classico rimorchio di Optimus Prime sarà ribattezzato Ecto-35 e presenterà il logo, il motto dei Ghostbusters e sarà accompagnato da Slimer.

Icon Hero

Icon Hero è un’azienda specializzata nella realizzazione di repliche e prop su licenza, i due gadget per noi imperdibili saranno la spilla commemorativa del Cobra Kai e la statuina di Albus Silente.

Per celebrare i 35 anni di Karate Kid, Icon Hero ha realizzato questa spilla in tiratura limitata (300 pezzi) con il logo dorato del Cobra Kai.

La statuina in resina di Albus Silente sarà alta 20 cm circa e raffigurerà il personaggio interpretato magistralmente dall’attore Richard Harris, scomparso nel 2002, e avrà una finitura simil bronzo. La statuina avrà una tiratura limitata di 150 pezzi.

Lego

Vi abbiamo già accennato del set speciale dedicato a Captain Marvel, tuttavia Lego presenterà altre esclusive che faranno la gioia dei collezionisti. Noi abbiamo deciso di mostrarvi il set di tre minifigure speciali e il set esclusivo The Dark Knight of Gotham City.

Le tre minifigure speciali che saranno rilasciate durante la convention saranno dedicate a Spider-Man nella sua incarnazione per il videogame PS4, Barb di Stranger Things e Batman in una particolare mise zebrata, che riprenderà un raro costume del Cavaliere Oscuro apparso sul numero 275 di Detective Comics.

The Dark Knight of Gotham City è l’altro set esclusivo Lego realizzato appositamente per questa manifestazione. Si tratterà di un diorama da 427 pezzi di Gotham con Bat-segnale e minifigure di Batman.

Marvel Comics

Marvel si presenterà con un assortimento di edizioni Variant, spille, gadget speciali e moltissime t-shirt e felpe.

L’assortimento completo di queste ultime si compone di 27 modelli diversi tra magliette e felpe in grado di accontentare i gusti di tutti i Marvel fan e tra tutte ne abbiamo scelte due che con buona probabilità avremmo comprato volentieri.

Sul fronte gadget invece questo porta badge dedicato ad Iron Man ci è sembrato particolarmente degno di nota.

Mattel

Il colosso dei giocattoli sarà presente con uno stand molto grande e presenterà diverse esclusive a tema Hot Wheels, Batman, Masters of the Universe, She-Ra and the Princesses of Power, Jurassic Park e WWE.

Le nostre scelte sono ricadute sui set da collezione She-Ra Vs. Shadow Weaver e Masters of the Universe He-Man & Prince Adam.

She-Ra Vs. Shadow Weaver 2-Pack sarà una scatola speciale che conterrà le bambole da collezione di She-Ra e della Tessitrice d’Ombre, nella loro incarnazione Netflix. Le due bambole avranno 11 punti di articolazione e la scatola potrà essere trasformata in un display.

Masters of the Universe He-Man & Prince Adam 2-pack sarà un box da collezione che includerà i personaggi di He-Man e del Principe Adam. Il design dei giocattoli sarà in linea con lo stile anni ‘80 tipico dei Masters. Da sottolineare che la casacca blu indossata da Adam farà riferimento alla sua versione dei fumetti originali e non dal cartone animato. Le due action figure saranno caratterizzate da parti intercambiabili (mani e teste) e avranno ognuna 16 punti di articolazione.

Sideshow

Questa azienda è conosciuta in tutto il mondo per le sue statue ed action figure di qualità superiore, in grado di replicare su scala ridotta tutti i minimi particolari dei vari personaggi a cui viene reso omaggio. Le nostre due scelte sono ricadute su Neon Tech Iron Man 2.0 e Bane Art Scale Statue.

Neon Tech Iron Man 2.0 della linea Hot Toys sarà un modello diecast in scala 1:6 alto 32 cm, che riprodurrà l’armatura più tecnologica realizzata da Stark. Questa figure sarà caratterizzata da un’imponente presenza di led che permetteranno all’armatura di illuminarsi completamente.

la 2019 SDCC Exclusive Bane Art Scale Statue sarà un’edizione limitata basata sul design originale di Ivan Reis. Bane Art Scale Statue sarà interamente dipinta a mano e realizzata in polystone.

Toynk Toys

Toynk Toys si occupa di celebrare la cultura pop producendo costumi, gadget e giocattoli con licenze diverse, che spaziano dal cinema e tv allo sport. Tra le sue esclusive di quest’anno abbiamo scelto Captain Marvel Marvel Goose Collar e Medal Of Yavin Prop Replica.

Marvel Captain Marvel Marvel Goose Collar sarà un cofanetto in edizione limitata (300 pezzi) che replicherà il collare del gatto Goose. Insieme al collare potrete trovare un portachiavi del Tesseract che si illuminerà e due monete commemorative.

Star Wars Medal Of Yavin Prop Replica sarà la replica ufficiale della medaglia che Han Solo ha ricevuto dopo la battaglia di Yavin e che è stata mostrata anche nel trailer di Episodio IX. La medaglia sarà contenuta in un cofanetto da collezione insieme ad un certificato di autenticità.

Warner Bros

Anche quest’anno Warner Bros distribuirà a tutti i partecipanti della fiera la consueta sacca del San Diego Comic Con. In occasione del cinquantesimo anniversario saranno realizzate ben 23 grafiche diverse dedicate ai diversi show del gruppo e non solo. I design spazieranno dall’Arrowverse a Cartoon Network e coinvolgeranno alcuni titoli di punta di HBO. Non potendo mostrarvi tutti i soggetti realizzati per la convention di seguito vi elenchiamo i soggetti utilizzati per realizzare le borse.

Serie tv: Arrow, Black Lightning, DC’s Legends of Tomorrow, Riverdale, The Flash, Supergirl, Supernatural, Batwoman, Doom Patrol, Pennyworth e Titans.

Warner Bros. Animation: DC Super Hero Girls, Harley Quinn, Looney Tunes Cartoons, Teen Titans GO!, ThunderCats Roar e Young Justice Outsiders.

HBO: Game of Thrones e Watchmen

Altro: Steven Universe the Movie e il late show di Conan O’ Brian Team Coco

