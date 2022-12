Arriverà nelle sale americane il 20 dicembre 2023 il sequel di Ghostbusters: Legacy, film del 2021 che ha riportato in auge il franchise degli acchiappafantasmi tra new entry e ritorni storici (oltre a un commovente tributo al compianto Harold Ramis). Il nuovo capitolo non sarà più diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, bensì da Gil Kenan che si è detto entusiasta e onorato di portare avanti la saga.

I protagonisti nel poster ufficiale di Ghostbusters: Legacy

Gil Kenan dirigerà il sequel di Ghostbusters: Legacy

Per me è un grande onore indossare lo zaino protonico e mettermi dietro alla macchina da presa per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler. Vorrei soltanto poter tornare indietro nel 1984 e dire al me ragazzino, seduto nella sesta fila del Mann Valley West, che un giorno avrei diretto un film di Ghostbusters.

Queste le dichiarazioni di Kenan ai microfoni di Deadline. Il nuovo film riporterà i protagonisti alle radici newyorkesi della saga, tanto che lo stesso Reitman aveva scherzato sul fatto che il nome provvisorio del progetto fosse Firehouse, portando così i fan a immaginare un sequel ambientato nell’iconica base del gruppo di Ghostbusters originale; un pensiero che in seguito è stato confermato da Sony Pictures. Nel cast del sequel torneranno Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. La sceneggiatura sarà scritta a quattro mani da Reitman e Kenan, che si era occupato anche di Legacy.

Non sono emersi ulteriori dettagli sulla trama e il filo conduttore del sequel di Ghostbusters: Legacy, anche se Jason Reitman pensa a un possibile ritorno di uno dei cattivi più importanti della serie di film: Vigo il Carpatico. Il personaggio, lo ricordiamo, ha debuttato sul grande schermo come l’antagonista di Ghostbusters II, ed è poi comparso anche nelle serie animate Ghostbusters: The Video Games e The Real Ghostbusters. Ma l’universo dei Ghostbusters non termina qui. Netflix e Sony sono infatti al lavoro su una serie animata nuova di zecca, la terza in assoluto dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 con ben 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters, andato in onda nel 1997 con 40 puntate.