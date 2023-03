Siete fan di Harry Potter e Hogwarts Legacy vi ha stregati? Allora avete preso la passaporta giusta. Già, perché in occasione delle offerte di primavera di Amazon potrete accaparrarvi non solo il gioco base a soli 33,15€, ma anche un’espansione e il gioco stand alone, il tutto con sconti che arrivano fino al 34%!

Harry Potter: Hogwarts Battle è un gioco cooperativo di deck building per 2-4 giocatori dagli 11 anni in su. Ciò significa che ogni giocatore inizierà la partita con un mazzo di carte di base che potrà potenziare con l’aggiunta di altre carte nel corso della partita. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere il vostro eroe fra Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e Neville Paciock per combattere le forze oscure.

Al suo interno la confezione contiene: il tabellone di gioco, 252 carte di tipi e dimensioni diverse, 7 box, 7 regolamenti, 4 dadi, 4 plance per i giocatori, 8 segnalini Controllo Malvagio e altri 70 segnalini. Ci sono anche 4 Horcrux! Costruite il deck perfetto, imparate nuovi incantesimi, acquisite nuovi oggetti e alleati per sconfiggere il Male.

Ma non finisce qui! Su Amazon trovate infatti in offerta anche Hogwarts Battle. Incanti e Pozioni, oggi disponibile a soli 26,99€. Grazie a questa espansione il numero massimo di giocatori aumenta a 5 e, creando e usando le pozioni e gli incantesimi giusti, i giocatori potranno provare a sconfiggere Lord Voldemort. In più, aggiunge diversi elementi al gioco base, fra cui ulteriori 161 carte e una plancia per il quinto giocatore.

In offerta avete la possibilità di trovare anche Difesa Contro le Arti Oscure, a soli 15,74€, un gioco pensato per scontri fra 2 giocatori. Si tratta di uno stand alone, per cui potete giocarci anche senza avere il gioco base. L’obiettivo per vincere la partita in questi scontri diretti sarà stordire il proprio avversario per tre volte. Per saperne di più, leggete la nostra recensione!

Tre occasioni ghiotte come la burrobirra per i potteriani che vivono nel mondo dei babbani!

Le migliori offerte per Harry Potter: Hogwarts Battle

