Sea World Orlando: nel 2020 arriva il coaster multidirezionale Ice Breaker

Sea World Orlando nel 2020 inaugurerà Ice Breaker. Un coaster a lancio multidirezionale prodotto dalla ditta Premier Rides.

Nel corso della stagione 2020 Sea World Orlando presenterà una grande novità: Ice Breaker, un coaster lanciato multidirezionale. Ad Orlando non troviamo solo gli Universal Studios e Walt Disney World- fra i parchi divertimento migliori del mondo – ma anche il parco Sea World; un vero punto di riferimento per gli amanti dell’adrenalina. Nel 2020 il parco si arricchirà con il suo sesto roller coaster: Ice Breaker, molto diverso dagli esistenti, e promette già molto bene. Si tratta di un modello della ditta Premier Rides chiamato Sky Rocket. Altezza 28 metri e velocità 84 km/h, numeri bassi, ma che si spiegano andando ad analizzare nel dettaglio la tipologia. Si tratta infatti di un coaster abbastanza compatto, di tipo lanciato, che punta tutto sulla multidirezionalità.

Normalmente sulle montagne russe di tipo lanciato, ciò avviene una o più volte sempre nella stessa direzione. In questo modello invece sono previsti lanci multipli, percorrendo il tracciato prima in avanti e poi indietro (il termine tecnico inglese è reverse launch). Troviamo questo tipo di tecnica in tanti roller coaster, un esempio brillante è costituito da Star Trek – Operation Enterprise situato presso il parco Movie Park Germany.

Un altro punto a favore del lancio multiplo è che il tracciato percorso raddoppia, offrendo tuta un’altra esperienza. In pratica si ottiene il doppio spendendo la metà. Per questo motivo la lunghezza complessiva non è stata dichiarata. Unico piccolo difetto di questa tipologia è che la portata oraria si riduce, essendo possibile la circolazione di un solo treno per volta. In questo caso il costruttore, su richiesta del parco, ha risolto con un treno più lungo del normale, il quale può ospitare 18 persone invece che 12, grazie all’utilizzo di una terza vettura aggiuntiva in coda.

L’artwork ufficiale che proponiamo qui sotto è il layout definitivo del coaster.

A parte il suggestivo sfondo scelto, in realtà ancora non sappiamo l’esatta entità di tematizzazione che riceverà questo coaster. Conoscendo il gruppo Sea World e le altre realizzazioni, non si concentreranno molto su questo aspetto, in quanto sanno che competere con Disney ed Universal, a pochi chilometri di distanza è semplicemente impossibile, puntano quindi tutto su coaster innovativi ed asseti nel panorama di Orlando.

Ricordiamo che oltre al nuovo arrivato Ice Breaker, nel parco Sea World Orlando vi sono già tre coaster spettacolari: Kraken, Manta e Mako, tutti e tre della ditta B&M ed appartenenti rispettivamente alle categorie floorless coaster, flying coaster ed hyper coaster, tutti e tre ottimi coaster che hanno permesso al parco di emergere brillantemente nel panorama internazionale nonostante la concorrenza serratissima.