Seconda stagione di Batwoman: svelate le immagini

Tra poco più di una settimana, i fan della DC saranno accolti dal ritorno della seconda stagione di Batwoman della casa produttrice The CW.

Dopo la pausa, durata un anno, dovuta alla pandemia in corso di Covid-19, lo spettacolo tornerà in onda con grande clamore, soprattutto per quanto riguarda le aspettative che i fan nutrono verso il suo personaggio principale. Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie, è infatti destinata ad indossare il mantello da pipistrello nella seconda stagione di Batwoman, dopo la scomparsa di Kate Kane, interpretata da Ruby Rose, alla fine della prima stagione. Senza rivelare alcun dettaglio su come Ryan Wilder finirà per diventare la protagonista della seconda stagione di Batwoman, The CW ha svelato una nuova serie di foto dal primo episodio “What Happened to Kate Kane”.

Il personaggio di Ryan Wilder è descritto come una donna simpatica, disordinata, un po’ sciocca e selvaggia, in piena antitesi con il personaggio di Kate Kane. Abbandonata a se stessa, Ryan Wilder ha passato anni come spacciatrice, eludendo la polizia di Gotham e mascherando il proprio dolore, annegandolo nelle antiche abitudini. Di seguito la sinossi ufficiale del primo episodio della seconda stagione di Batwoman:

ANDATA MA NON DIMENTICATA- Gli amici e la famiglia di Kate si aggrappano alla speranza che Kate possa ancora essere trovata, una senzatetto di 25 anni di nome Ryan Wilder (Javicia Leslie) inciampa sulla Batsuit di Kate. Focalizzata sul non essere più una vittima, Ryan prenderà la tuta per usarla come armatura e si ribellerà per le strade di Gotham, facendo fuori vari membri di una nuova gang chiamata False Face Society. Nel frattempo, sia Jacob Kane (Dougray Scott) che Luke Fox (Camrus Johnson) lanceranno ricerche per Kate, Mary Hamilton (Nicole Kang) si scontrerà con la perdita di un altro membro della famiglia, Sophie Moore (Meagan Tandy) lotterà con le cose lasciate non dette al suo primo amore, e Alice (Rachel Skarsten) è furiosa che qualcuno sia arrivato a Kate prima che potesse vendicarsi. Nel frattempo Bruce Wayne, interpretato dalla guest star Warren Christie, tonerà con la scusa di cercare Kate, ma in realtà vorrà solo riappropriarsi della Batsuit.

La seconda stagione di Batwoman andrà in onda domenica 17 Gennaio su The CW.