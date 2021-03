Sfera dei 4 Spiriti, arriva la collana di Inuyasha

Da Maggio i fan dell’anime shōnen fantasy Inuyasha potranno acquistare una replica ufficiale, creata da Premium Bandai, della collana della Sfera dei 4 Spiriti.

Inuyasha è uno degli anime più apprezzati mai arrivati dal Giappone e, nonostante si sia concluso nel Giugno 2008, la sua fama, e quella delle sue avventure alla ricerca della Sfera dei 4 Spiriti, continua ancora oggi grazie allo spinoff prodotto dalla Sunrise, Yashahime, La principessa mezzodemone Yasha. La ritrovata popolarità di Inuyasha è causata, in parte, anche dal fatto che tutti gli episodi della serie sono attualmente disponibili su Netflix e Amazon Prime Video. L’anime narra la storia di una studentessa delle scuole medie, Kagome Higurashi, che si ritrova nell’epoca Sengoku. La studentessa risveglia un mezzo-demone, Inuyasha, che tenta di rubare la Sfera dei 4 Spiriti, un artefatto in grado di conferire straordinari poteri, che Kagome nasconde dentro di sé. La Sfera dei 4 Spiriti, tuttavia, viene distrutta in mille pezzi, sparsi per tutto il Giappone, e i due devono quindi formare un’inusuale alleanza per ricostruire la collana, che permetterà alla ragazza di tornare a casa e a Inuyasha di diventare un demone completo.

Il ritorno alla ribalta dell’anime è tale, inoltre, che a Maggio 2021 verrà messa sul mercato una replica ufficiale della collana della Sfera dei 4 Spiriti. L’annuncio è stato dato su Twitter da Aitai Kuji, negozio online specializzato in merchandise anime raro o esclusivo, che ha anche annunciato l’avvio delle prevendite (che potete trovare a questo link).

#Inuyasha will be getting an official Shikon Jewel Necklace that will be a 1 to 1 scale of the necklace in the series! The gem is made out of rose quartz and the other parts of the necklace contains glass beads, shells, and brass.

Release Date: May 2021https://t.co/N7l33TXgL4 pic.twitter.com/DclOAqK7tZ

— Aitai☆Kuji (@AitaiKuji) February 25, 2021