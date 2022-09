Dopo il grande successo riscontrato dal primo film, uscito nelle sale nel 2021, era scontato che i Marvel Studios avrebbero dato il via libera alla realizzazione del sequel di Shang-Chi. Protagonista dell’avventura è Simu Liu nei panni di un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di sé stesso, scontrandosi con la misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. Un rumor circolato nelle scorse ore in rete potrebbe aver svelato la finestra di lancio del nuovo film.

Il sequel di Shang-Chi arriverà nel 2025?

Secondo una fonte circolata su Reddit, il sequel di Shang-Chi (di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale) potrebbe uscire il 14 febbraio 2025, facendo quindi parte della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e giocando dunque un ruolo fondamentale in vista di Avengers: The Kang Dynasty, in uscita a maggio di quell’anno. Il regista Daniel Cretton dovrebbe tornare a bordo del sequel come regista e scrittore. Nel cast di Shang-Chi e la Legenda dei Dieci anelli, uscito nelle sale il 3 settembre 2021, troviamo anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il film Marvel Studios è attualmente disponibile in streaming su Disney+.

Il regista Daniel Cretton ha inoltre firmato un accordo con Marvel Studios e Onyx Collective di Hulu, il quale permetterà all’autore di sviluppare progetti sia per Marvel su Disney+ che per altre piattaforme. Il suo prossimo progetto televisivo sarà una serie TV su Wonder Man, personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby. Il debutto di Simon Williams aka Wonder Man nei fumetti Marvel risale al 1964. Trasformato in un essere di pura energia ionica dal Barone Zemo affinché aiutasse i Signori del male a combattere i Vendicatori, Wonder Man finisce invece per simpatizzare con gli eroi unendosi a loro e divenendo, da allora, un pilastro della squadra nonostante le sue molte insicurezze e le continue battaglie con la propria mortalità.