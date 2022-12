A quanto pare l’attesissimo nuovo film della DC Shazam! Furia degli Dei avrà due scene post-credit. L’informazione è trapelata in maniera molto particolare: su Twitter è stato aperto un thread riguardante il film in cui è presente anche il regista David F. Sandberg. Tra le varie domande vi è stata anche quella inerente alle scene post-credit a cui il regista non ha risposto. A farlo, però, ci ha pensato il leaker bigscreenleaks che ha commentato così:

“Mi è stato detto che ci sono due scene post-credit in Furia degli Dei. David, sentiti libero di correggermi se sbaglio”.

I was told there’s two credit scenes in FURY OF THE GODS. David, feel free to correct me if I’m wrong. — BSL (@bigscreenleaks) December 11, 2022

Le similitudini e le differenze con il primo Shazam!

Sandberg, al momento della scrittura dell’articolo, non ha corretto il post e non ha smentito l’utente. Tra l’altro due scene post-credit sarebbero perfettamente in linea con il precedente film di Shazam! (che potete recuperare su Amazon). In quest’ultima pellicola la prima scena mostrava il cattivo del film, il dottor Sivana (Mark Strong), rinchiuso in prigione e visitato nella sua cella dal cattivo Mr. Mind, che promette a Sivana di prendere il possesso dei Sette Regni insieme. La seconda, invece, ha mostrato un altro dei test di superpotenza di Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) per compiacere Shazam! (Zachary Levi): parlare con un pesce come Aquaman.

trailer Shazam 2

A quanto pare, però, nonostante la prima scena post-credit con Mr. Mind, le cattive del nuovo capitolo di Shazam! dovrebbero essere le figlie di Atlas Hespera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Miu). Il trailer ufficiale di Furia degli Dei, infatti, mostra le due bramose di vendetta contro la famiglia di Shazam! accusata di aver rubato il potere di tutti gli dei. Il film vedrà anche il ritorno dell’attore Djimon Hounsou nei panni del mago Shazam, mentre introdurrà Rachel Zegler nell’universo DC nei panni di Anthea, un’altra figlia di Atlas.

Prima del debutto cinematografico di Shazam! Furia degli Dei, la DC Comics pubblicherà uno speciale fumetto tie-in sul film dal titolo di Shazam! Fury of the Gods Special: Shazamily Matters #1. Si tratterà di un volume antologico autoconclusivo di grandi dimensioni che includerà contributi letterari delle star del film, come Levi, Grace Caroline Currey, Ross Butler e altri. L’opera avrà 96 pagine e sarà in vendita nei primi mesi del 2023. Ricordiamo che Shazam! Furia degli Dei arriverà nei cinema italiani il 16 marzo 2023.