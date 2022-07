La Batman Incorporated è pronta a riformarsi sotto la guida di Ghost-Maker in una nuova serie regolare che partirà negli Stati Uniti il prossimo 11 ottobre. Ai testi ci sarà Ed Brisson mentre le matite saranno dell’ottimo John Timms.

Si riforma la Batman Incorporated con Ghost-Maker

L’annuncio è arrivato lo scorso weekend durante il panel Gotham Publishing tenutosi al San Diego ComiCon 2022. Come detto poco sopra la serie vedrà Ghost-Maker prendere le redini della riformata Batman Incorporated per risolvere un omicidio. Qualcuno dal passato recente di Batman e proprio di Ghost-Maker è stato assassinato e potrebbe non trattarsi di una semplice coincidenza ma di un messaggio ben preciso che fa presagire ad un piano criminale globale. Per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Ispirata all’originale International Club of Heroes (introdotto su Detective Comics Volume 1 #215 – data di copertina gennaio 1955), la Batman Incorporated è stata ripresentata da Grant Morrison su Batman and Robin #16 (data di copertina gennaio 2011) per poi dare vita ad una serie omonima. Dopo gli eventi di Crisi Finale, Bruce Wayne decide infatti di portare la sua lotta al crimine a livello globale selezionando, addestrando e finanziando una serie di vigilanti che fungessero da rappresentanti della crociata del Cavaliere Oscuro in vari paesi del mondo dall’Argentina alla Francia.

Ghost-Maker è stato introdotto in Batman Volume 3 #100 da James Tynion IV e Jorge Jiménez. Si tratta di un misterioso vigilante che si è addestrato con il giovane Bruce Wayne salvo poi condurre una particolarissima guerra al crimine seguendo un peculiare codice morale. È arrivato a Gotham in concomitanza della Joker War per prendere la città sotto la sua ala protettrice da un Batman ritenuto non più all’altezza.

