Dopo il cult Gotham Central, il Dipartimento di Polizia torna protagonista dell’Universo DC a fumetti con GCPD: The Blue Wall. Si tratta di una miniserie di 6 numeri che esordirà il prossimo 18 ottobre negli Stati Uniti con testi di John Ridley (L’altra Storia dell’Universo DC, Io Sono Batman) e matite dell’italiano Stefano Raffaele (Suicide Squad: Hell to Pay, New Gods).

La polizia di Gotham protagonista di GCPD: The Blue Wall

L’annuncio riguardante GCPD: The Blue Wall è arrivato nella nottata italiana durante il panel Gotham Publishing tenutosi al San Diego ComiCon 2022. Attenzione! Se volete EVITARE SPOILER non proseguite nella lettura.

GCPD: The Blue Wall

La miniserie seguirà Renee Montoya, volto noto ai lettori batmaniani anche per aver ereditato i panni del vigilante Question, dopo la sua conferma a Commissionario della Polizia di Gotham – carica che aveva assunto temporaneamente durante l’evento Fear State. Proprio in Io Sono Batman, l’altra serie attualmente scritta da John Ridley, l’abbiamo vista quasi cedere alle lusinghe di un lavoro a New York dopo l’offerta del sindaco Rafael Villanueva. Proprio in quella occasione l’avevamo vista indagare su un killer proprio come Question al fianco di Batman (Jace Fox).

Tornata a Gotham, e incassata la fiducia del Sindaco, il Commissario Montoya si prefigge come obbiettivo quello di rifondare il Dipartimento di Polizia. Una impresa tutt’altro che semplice dopo le ultime catastrofiche vicissitudini che hanno investito la città. Il primo passo ovviamente sarà quello di andare alla ricerca degli agenti migliori, coloro i quali che rappresenteranno la legalità oltre le dinamiche supereroistiche che governano la città. Per il momento non sono stati forniti altri dettagli sulla trama.

GCPD: The Blue Wall

DC ha una lunga di serie spiccatamente procedural con protagonista la Polizia di Gotham. Dal già citato cult Gotham Central, passando per Batman: GCPD (miniserie del 1996 di Chuck Dixon, Jim Aparo e Bill Sienkiewicz) fino alle due miniserie Batman: Gordon’s Law e Batman: Gordon of Gotham (1996 e 1998) incentrate su James Gordon e sul suo passato a Chicago.

Fra gli altri annunci legati ai fumetti DC segnaliamo: