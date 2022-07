L’universo a fumetti di Batman continua a espandersi. Durante il panel del San Diego Comic-Con, tenutosi ieri sera, sono state mostrate le prime immagini di Gotham City: Year One, nuova serie DC Comics scritta da Tom King e disegnata da Phil Hester. Sarà divisa in sei numeri e racconterà il passato della nota città in cui opera il cavaliere oscuro.

Le prime immagini di Gotham City: Year One

Come rivelato dallo stesso King, sceneggiatore ben noto ai fan di Batman, Gotham City: Year One racconterà di come Gotham sia diventata il nido di violenza e corruzione che ha poi dato origine a Batman e ai suoi nemici. protagonista è l’investigatore Slam Bradley, che si ritroverà a indagare sulla sparizione di Helen, la piccola erede della famiglia Wayne, in quello che diventerà presto noto come “il rapimento del secolo”.

“Posso dire che, dopo aver scritto numerosi fumetti su Batman, per me è fantastico poter aggiungere qualcosa di nuovo alla mitologia del cavaliere oscuro così come fatto da Scott con la Corte dei Gufi o da Grant con l’introduzione di Damian” ha dichiarato Tom King. “Io e Phil vi porteremo in un passato zuppo di noir, dove i segreti che hanno fatto diventare Gotham la Gotham che conosciamo, i peccati che hanno fatto diventare Batman il Batman che conosciamo saranno infine rivelati in modo violento”.

Nel corso degli anni DC Comics ha introdotto diversi fumetti sotto l’etichetta Year One. Il più celebre rimane Batman: Year One di Frank Miller, ma anche altri eroi come Robin, Batgirl, Green Arrow e Nightwing ne sono stati protagonisti. In lavorazione anche Riddler: Year One, scritta da Paul Dano e collegata al suo personaggio interpretato in The Batman di Matt Reeves.

Il primo numero di Gotham City: Year One arriverà nelle fumetterie americane il 4 ottobre con una variant cover di Ryan Sook e David Marquez.