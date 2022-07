Durante il panel Comics are Fun for Everyone al San Diego ComiCon 2022 appena conclusosi, DC ha diffuso le prime pagine in anteprima le prime pagine di DC Horror Presents – Sgt Rock vs The Army of the Dead di Bruce Campbell, la star di Ash vs Evil Dead, La Casa e L’Armata delle Tenebre infatti si cimenterà, per la prima volta nella sua carriera, con i fumetti DC.

Primo sguardo a Sgt. Rock vs The Army of the Dead di Bruce Campbell

DC Horror Presents – Sgt Rock vs The Army of the Dead di Bruce Campbell e Eduardo Risso, il mitico Sgt. Rock e la sua Easy Company verranno paracadutati nella Berlino del 1944 dove, in un ultimo disperato tentativo di modificare l’inerzia del conflitto, gli scienziati nazisti hanno iniziato a resuscitare i soldati già caduti in battaglia. Per Rock e i suoi uomini si tratterà davvero di una battaglia per la vita oltre che quella contro i nemici più inarrestabili di sempre.

Eccovi le tavole:

DC Horror Presents – Sgt. Rock vs The Army of the Dead sarà una miniserie di 6 numeri e partirà negli Stati Uniti il prossimo 27 settembre. Il primo numero avrà copertine firmate da Gary Frank, Francesco Francavilla, Frank Quitely, Charlie Adlard, Chris Mooneyham e Pia Guerra.

Sgt. Rock fu creato da Robert Kanigher e dal leggendario Joe Kubert. Apparve per la prima volta nel 1959 in Our Army At War #83. Affiancato dalla sua Easy Company, Rock ha combattuto in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale divenendo così poplare che DC ribattezzò Our Army At War come Sgt. Rock nel 1977, la serie venne poi chiusa nel 1988.

Fra gli altri annunci legati ai fumetti DC segnaliamo: