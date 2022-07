Punchline vuole prendersi definitivamente la corona di regina di Gotham nella nuova miniserie di 6 numeri intitolata Punchline: The Gotham Game che partirà negli Stati Uniti il prossimo 25 ottobre su testi di Tini e Blake Howard (Batman: Urban Legends) e con matite di Gleb Melnikov (Robin). La miniserie riprenderà la narrazione esattamente da dove si era fermata in Joker #15: Punchline infatti era stata protagonista della storia in appendice intitolata The Trial of Alexis Kaye.

La nuova regina di Gotham sarà scelta in Punchline: The Gotham Game

L’annuncio è arrivato lo scorso weekend durante il panel Gotham Publishing tenutosi al San Diego ComiCon 2022. Come detto poco sopra la serie riprenderà la narrazione esattamente da dove si era conclusa la storia in appendice della precedente serie Joker scritta da James Tynion IV e Sam Johns – per questo motivo se volete EVITARE SPOILER non proseguite nella lettura.

Punchline: The Gotham Game

Alexis Kaye aka Punchline è stata scagionata da tutte le accuse dopo il regolare processo a cui è stata sottoposta dopo gli eventi di Joker War. In Punchline: The Gotham Game, con il fondamentale aiuto della Gang della Scala Reale, Punchline cercherà di prendersi definitivamente la corona di regina del crimine di Gotham. Tuttavia, dopo la Joker War e gli eventi legati al suo processo, ci sono moltissime persone che vorrebbero ostacolare l’ascesa di Punchline.

Eccovi le prime immagini:

Punchline: The Gotham Game

Tuttavia Alexis Kaye ha dalla sua parte un’arma potentissima: la capacità di manipolare l’opinione pubblica. E ora, dopo essere stata scagionata, i suoi fan e followers sono cresciuti in maniera esponenziale quasi come un esercito.

Punchline è stata introdotta in Batman #89 da James Tynion IV e Jorge Jiménez. La studentessa Alexis Kaye, ossessionata da Joker, aveva fatto il suo debutto durante la Joker War coordinando le gang di clown che hanno messo a ferro e fuoco Gotham City ma soprattutto prendendosi di forza il ruolo di “ragazza di Joker” da Harley Quinn.

