Vi ricordate il nostro articolo sulla realizzazione del modello in scala 1:1 della Siàn LEGO Technic, realizzata per celebrare il lancio del set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn FKP 37?

Ebbene, è di poco fa la notizia che il modello è appena arrivato presso le fantastiche sale del Museo Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, dove rimarrà in esposizione fino al prossimo 6 ottobre.

Realizzato con oltre 400.000 elementi LEGO Technic, il progetto è frutto di una collaborazione consolidata e pluriennale tra LEGO e Lamborghini, che sottolinea i valori condivisi dai due brand: “brave, authentic e unexpected”. Il modello a grandezza naturale della Siàn LEGO Technic riproduce il design visionario dell’edizione limitata della supersportiva italiana, su una scala molto più grande del set regolarmente in commercio. Per realizzarlo, sono stati utilizzati oltre 154 diversi tipi di elementi LEGO e LEGO Technic, che hanno permesso di garantire che il modello incarni l’eleganza futuristica e l’inconfondibile silhouette della Lamborghini Sián, fin nei minimi dettagli.

Lena Dixen, Vicepresidente Senior per i prodotti e il marketing di LEGO, ha dichiarato:

“I nostri designer amano le sfide, quindi potete immaginare la loro gioia quando, con questo modello, abbiamo chiesto loro di pensare un po’ più in grande del solito. Hanno accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare con i nostri incredibili designer e ingegneri del laboratorio di produzione della fabbrica di Kladno nella Repubblica Ceca, che costruiscono questi impressionanti modelli a grandezza naturale, e sono davvero andati oltre i limiti di ciò che può essere fatto con LEGO Technic. La creatività che il sistema consente ha permesso di rendere davvero giustizia all’eccezionale design della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic”

La seconda collaborazione tra i designer, ingegneri e tecnici delle due aziende (che avevano già collaborato per progettare e sviluppare il set LEGO Technic), ha portato a realizzare un modello che rispecchia al millimetro le dimensioni della vera Lamborghini Sián FKP 37: il telaio dalle proporzioni perfette è coperto dal tessuto di elementi esagonali LEGO Technic realizzato su misura, che si interconnettono per formare la carrozzeria. Il design rende omaggio alla forma a sei lati che gioca un ruolo fondamentale nel linguaggio di design di Lamborghini, riecheggiando gli iconici fanali posteriori esagonali e la forma dello scarico della supersportiva italiana.

Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Automobili Lamborghini, ha dichiarato:

“Dopo più di un anno di attesa, la replica in mattoncini LEGO Technic della Lamborghini Sián viene esposta presso il Museo Automobili Lamborghini, display naturale delle supersportive Lamborghini che da sempre rappresentano il sogno e l’emozione trasformati in realtà dall’innovazione e dalla tecnologia. Questa replica 1:1 della Sián è la dimostrazione che Lamborghini come il Gruppo LEGO vede nelle sfide la propria linfa vitale, nella tecnologia la possibilità di realizzazione e nel design il punto cardine che può e deve sorprendere.”

Esternamente, il design della Lamborghini Sián è stato replicato nei minimi dettagli. Per sottolineare il significato della parola Sían, “saetta” o “fulmine” in dialetto bolognese, gli esperti del team LEGO hanno fatto in modo che le luci e l’elegante fulmine che lampeggia lungo la carrozzeria riflettano come le Y delle luci del modello reale e che i fari posteriori esagonali possano accendersi e spegnersi.

All’interno dell’abitacolo i dettagli sono riprodotti con estrema precisione, con un volante in mattoncini decorato con il famoso emblema Lamborghini e la bandiera italiana, i comandi del cruscotto costruiti dai Master Builder LEGO, così come i sedili sportivi.

Una importante novità rispetto ai modelli precedenti in scala 1:1 è la verniciatura. Per la prima infatti, ad un modello life-size realizzato in mattoncini è stato applicato un rivestimento di colore UV ad effetto vernice, al fine di garantire che il modello duri nel tempo. Il colore, che corrisponde perfettamente a quello utilizzato per il modello LEGO Technic in scala 1:8, è stato applicato dal reparto verniciatura di Lamborghini per garantire una finitura degna della supersportiva.

Vediamo insieme un po’ di numeri della Siàn LEGO Technic a grandezza naturale:

oltre 400.000 pezzi LEGO Technic utilizzati in totale;

154 diversi tipi di elementi LEGO Technic utilizzati, di cui 20 stampati/prodotti appositamente per questo modello;

Peso totale: 2.200 kg;

8.660 ore dedicate allo sviluppo e alla costruzione, di cui 5.370 ore di sviluppo e 3.290 ore di produzione

Le dimensioni del modello sono identiche a quelle dell’auto reale: 4,98 m di lunghezza, 2,1 m di larghezza e 1,133 m di altezza;

Altre caratteristiche: luci anteriori e posteriori funzionanti, costruite interamente con elementi LEGO Technic, per la prima volta, un modello LEGO è stato dipinto utilizzando un rivestimento ad effetto vernice, con la stessa verniciatura ufficiale di Automobili Lamborghini, per la prima volta, le linee iconiche del design di un modello a grandezza naturale sono state illuminate per onorare le curve visionarie e la forma futuristica dell’auto reale;

Un modello del genere, esposto nel Museo Automobili Lamborghini insieme a tante vetture iconiche del marchio del Toro, si merita una galleria fotografica!

Per i più curiosi, vi riportiamo qui di seguito l’intervista a Lubor Zelinka, il capo del team LEGO di Kladno, nella quale ci parla del dietro le quinte di un progetto come questo.

Intervista a Lubor Zelinka, LEGO Model Designer, the LEGO Group

Cultura Pop ha avuto l’opportunità di intervista, in esclusiva per l’Italia, la “mente” dietro il progetto, il design e la realizzazione della Siàn LEGO Technic a grandezza naturale. Ve la riportiamo qui di seguito e in italiano.

(Lubor Zelinka, a sinistra nella foto)

Ciao Lubor. Benvenuto su Cultura Pop. Sei un volto piuttosto noto qui in Italia grazie al fatto che il nostro Paese fu scelto per la presentazione della Bugatti Chiron a grandezza naturale, motorizzata e guidabile, evento al quale ci ricordiamo fosti presente. Bentornato quindi in Italia e complimenti per questo nuovo capolavoro in elementi LEGO Technic.

Ciao a tutti e grazie per questa intervista.

Quale è stata la maggiore difficoltà tecnica che hai dovuto affrontare?

E’ molto difficile individuare un singola “sfida costruttiva”. Abbiamo realizzato una vettura utilizzando oltre 400.000 elementi LEGO Technic. La vera sfida, la vera difficoltà è stata quella di riuscire a riprodurre tutti i singoli dettagli che contribuiscono a comporre l’auto reale, prima a computer, poi con i mattoncini. A questa difficoltà si è aggiunta quella causata dal sistema di lavoro che abbiamo dovuto adottare a causa della pandemia: lavorando da casa, con ciascun membro del team a lavorare da casa, senza avere a disposizione gli elementi LEGO Technic reali per provare un incastro prima di riprodurlo a PC per implementarlo nel progetto.

Quale è stato il dettaglio della vera Lamborghini Sìan più difficile da riprodurre nella Siàn LEGO Technic?

La vera difficoltà è stata quella di riuscire a individuare quali fossero i dettagli importanti da riprodurre del design della vettura nel suo insieme. Quando si guarda la Sìan da vicino infatti, allo sguardo succedono molte cose: ci sono molte linee, molte superfici che si intersecano, molte parti che si sovrappongono le une alle altre. Ho impiegato oltre una settimana a “capire” tutta l’auto originale nella sua complessità, capire perché certe parti sono in una certa posizione, che scopo hanno, perché sono posizionate oppure orientate in un certo modo etc. Ad esempio, intorno alle luci anteriori c’è una sezione piuttosto complessa nella quale varie parti si sovrappongono ad altre e osservando la vettura “da lontano” non si capisce quale scopo abbia una sezione di quella complessità collocata in quel punto. Osservando invece la vera Sìan da vicino, si scopre che in realtà quella sezione è la l’ingresso di un condotto per l’aria nascosto che serve a portare aria per raffreddare le pinze dei freni anteriori. La difficoltà maggiore quindi, non è stata tanto quella di riprodurre uno specifico particolare o uno specifico dettaglio, quanto piuttosto quella di capire scopo, funzionamento e posizionamento di ciascun particolare e dei singoli dettagli, così da poterli riprodurre il più fedelmente possibile. Nell’esempio di prima, capito che quel certo particolare è una presa d’aria, allora capisci anche che la sua riproduzione in elementi LEGO dovrà avere un aspetto sottile rispetto alle parti che la circondano e che dovrà essere posizionata in modo che rappresenti davvero un condotto.

Hai quindi dovuto studiare a fondo la vettura reale prima di poter cominciare a progettare la “tua” versione in elementi LEGO?

Esattamente. E’ per questo che è stato molto importante avere accesso alle risorse di Lamborghini. Siamo stati ospiti presso il Lamborghini Centro Stile e l’aiuto e il supporto di Mitja Borkert (Head of Design del Lamborghini Centro Stile stesso) e di Eminel Hodzic (Senior Exterior Designer in Lamborghini) sono stati davvero importanti durante tutto il processo di sviluppo del nostro modello in mattoncini.

C’è un particolare della Lamborghini Sìan FKP 37 in mattoncini del quale sei particolarmente soddisfatto?

E’ molto difficile scegliere un solo dettaglio. La verità è che sono molto orgoglioso del risultato finale che siamo riusciti ad ottenere. E’ un risultato del quale tutta squadra è orgogliosa: io, i 4 designer, gli ingegneri, i project manager, i tecnici elettricisti, i master builder del Model Building Team sono infatti riusciti a realizzare un modello che è esattamente identico alla vettura originale, tanto che ogni, singolo dettaglio della vettura in LEGO Technic è dove deve essere, con esattamente le stesse proporzioni e dimensioni della corrispondente parte della vera Lamborghini Sìan. Quando sarete di fronte al modello che abbiamo realizzato, e spero che tutti voi che mi state leggendo possiate avere la possibilità di vederlo dal vivo e con i vostri occhi, sono certo che direte ‘Wow, è esattamente come quella vera’, ed è questa tipo di commenti che ci renderanno davvero orgogliosi del lavoro fatto.

Assolutamente! Non vediamo l’ra di sapere dove e quando potremo vedere il modello della Siàn LEGO Technic dal vivo.

Il tour che abbiamo organizzato in occasione del lancio della Bugatti Chiron in scala 1:1, partito proprio dall’Italia nel 2018 è stata per noi un’esperienza davvero fantastica. Essere lì, vicino all’auto con le persone che venivano da me per dirmi ‘Wow, che meraviglia’ oppure ‘Wow, adesso vado a casa e mi costruisco qualcosa anche io’, oppure ancora sentire bambini dire ai propri genitori ‘Appena arriviamo a casa ci mettiamo a costruire qualcosa’ solo perchè hanno visto il modello beh, è forse il vero motivo per cui facciamo tutto questo.

C’è un aspetto molto particolare di questo modello che ci ha stupito molto perché è una cosa che non avevate mai fatto prima. Come mai avete deciso di verniciare il modello?

Per rispondere alla domanda, occorre ritornare sulla collaborazione con Lamborghini. Quando siamo stati presso il Lamborghini Centro Stile, ci hanno spiegato che se sei il fortunato e futuro proprietario di una Lamborghini Sìan, verrà organizzato un incontro durante il quale verrai assistito nel scegliere tra tutte le possibili opzioni (che sono tantissime) che renderanno il tuo esemplare di Lamborghini Sìan unico rispetto a tutti gli altri. Una di queste opzioni è proprio la scelta del colore, che sarà realizzato appositamente per ciascun, singolo acquirente, così da rendere ogni esemplare un esemplare unico al mondo. Il team del Lamborghini Centro Stile ha quindi insistito molto che il nostro modello rispettasse questa unicità e che quindi venisse realizzato con un design (la ‘trama’ della ‘skin’ composta da elementi esagonali – NdR) e uno schema colori unico ed esclusivo. Questo anche e soprattutto per via del fatto che loro hanno lavorato molto sulla tonalità, sempre molto specifica, dei colori utilizzati nel design dello schema colori. Per contro, lavorare sulla tonalità dei colori utilizzando gli elementi LEGO è molto difficile, dal momento che i singoli colori che utilizziamo per stampare mattoncini ed elementi LEGO Technic hanno una, due o al massimo tre diverse tonalità (ad esempio, esistono elementi in rosso brillante e in rosso scuro, oppure in grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro – NdR) e ovviamente non si possono mischiare tra loro. E’ stato quindi inevitabile ricorrere alla verniciatura. In realtà le nostre prime risposte sono stata ‘noi di solito non lo facciamo’ e ‘non verniciamo mai i mattoncini’ ma subito loro ci hanno tranquillando dicendoci ‘nessun problema, ci penseranno i nostri specialisti del Reparto Carrozzeria a verniciarla’. Abbiamo quindi impacchettato una serie di sezioni della ‘skin’ della carrozzeria e le abbiamo inviate in Italia per farle verniciare. A questo punto però ci siamo posti il problema dell’uniformità della superficie della carrozzeria. Poichè infatti solo alcune sezioni della carrozzeria sarebbero tornate complete di verniciatura, tutte le altre avrebbero avuto il grado di ‘lucentezza’ classico e tipico degli elementi panel LEGO Technic, che sono sì abbastanza lucidi, ma non certo quanto lo sarebbero stati quelli verniciati da Lamborghini. La decisione è stata allora quella di verniciare con vernice trasparente anche tutte le sezioni della carrozzeria non interessate dall’azione degli specialisti Lamborghini, così da avere lo stesso livello di ‘lucentezza’ su tutto il corpo vettura, proprio come per la vera Lamborghini Sìan.

Nei video e nel materiale fotografico abbiamo visto che non solo gli esterni ma anche gli interni della Siàn LEGO Technic sono stati riprodotti con la stessa, incredibile meticolosità…

Assolutamente si. Grazie per averlo notato e sicuramente girerò i complimenti a tutto il team, perchè tutti loro hanno davvero lavorato moltissimo per riprodurre anche il più piccolo dettaglio, come ad esempio i comandi del climatizzatore, dei quali abbiamo replicato anche gli indicatori visivi del blu per il freddo e del rosso per il caldo, oppure del ‘tricolore’ posto alla base del volante proprio come nell’auto vera.

La è una supercar italiana e quindi siamo molto orgogliosi che sia stata scelta per essere ‘trasformata’ in LEGO Technic…

La collaborazione con Automobili Lamborghini è stata eccellente e siamo orgogliosi e onorati di aver potuto collaborare con il loro Team. Vi racconto una curiosità, un aneddoto divertente. Questo è uno dei miei libri preferiti (ci mostra un libro fotografico a tema car & design – NdR) e che ho da un po’. E’ incredibile quando succede che un giorno leggi informazioni e storie di una certa persona e poi, dopo un po’ di tempo ti si presenta l’occasione non solo di incontrare quella stessa persona, ma anche di lavorare insieme su un progetto.

(Lubor Zelinka, a bordo della Bugatti Chiron a grandezza naturale)