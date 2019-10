Six Flags: tutte le novità dei parchi per la stagione 2020

Nel 2020 il gruppo Six Flags presenterà tante novità all'interno dei suoi parchi. Vediamo quali sono le principali, dai coaster alle flat ride.

Il gruppo Six Flags è la più grande catena di parchi divertimento del globo per numero di strutture possedute, giunte a quota 25, quasi completamente dislocate su tutto il territorio degli Stati Uniti e le sue location competono con quelle dei migliori parchi divertimento al mondo.

Come di consueto anche quest’anno il gruppo Six Flags ha annunciato in contemporanea tutte le novità che verranno presentate per la stagione 2020 all’interno dei suoi parchi, sia meccanici che acquatici. A prescindere dalla loro importanza, la politica del gruppo è quella di presentare sempre qualche novità, più o meno piccola, all’interno di ognuno dei suoi parchi.

Vediamo nel dettaglio le attrazioni più interessanti:

Six Flags Great Adventure – New Jersey

È tra i più importanti parchi del gruppo. Conquisterà ben tre record con la sua novità 2020: Jersey Devil Coaster. Si tratta di una montagna russa a singolo binario, modello molto recente, inventato soltanto lo scorso anno dalla Rocky Mountain Construction (al mondo ne esistono soltanto altri due).

Con un tracciato lungo poco più di 900 metri, alto 40, con tre inversioni ed una velocità di punta pari a 93 km/h diventerà il più lungo, alto e veloce nella sua categoria.

Six Flags Over Georgia – Georgia

Realizzerà una nuova area tematica: Gotham City. Al suo interno troveranno posto due flat ride (attrazioni meccaniche simili a quelle che si possono trovare nei luna park) adrenaliniche: Catwoman Whip e Poison Ivy Toxic Twister. Due novità minori rispetto ad altri prodotti presentati in altre strutture del gruppo.

Six Flags Great America – Illinois

Amplierà la sua parte acquatica con uno scivolo acquatico tra i più elaborati del mondo: Tsunami Surge. Tecnicamente è un water coaster su gommone a spinta elettromagnetica. Un prodotto di altissimo livello. Sarà alto ben 26 metri -il più alto al mondo nella sua tipologia-, lungo 290 e raggiungerà una velocità di 45 km/h. Questa novità si andrà a collocare nel segmento degli scivoli per tutta la famiglia.

Six Flags Mexico – Città del Messico (Messico)

Nel 2020 questo parco inaugurerà una flat ride adrenalinica tra le migliori al mondo in quanto a divertimento. Il nome scelto è CraZanity e si tratta della flat ride a pendolo più grande del mondo, con un’altezza di 50 metri ed una velocità di punta pari a 120 km/h.

Six Flags Darien Lake

Vedrà una novità nel suo parco acquatico: uno scivolo a parete verticale di nome Wahoo Wave prodotto dalla ditta proSlide. Il nome tecnico dell’acquascivolo è TornadoWAVE.

Six Flags Over Texas – Texas

Nel 2020 vedrà l’inserimento di Aquaman: Power Wave, una tipologia di attrazione acquatica molto vicina ad un roller coaster che abbiamo presentato in un articolo dedicato. Tecnicamente è un power splash, il primo in assoluto negli Stati Uniti. Il modello è sostanzialmente identico a quello presente presso il parco Walibi Belgium (45 metri d’altezza, 101 km/h).

Six Flags Great Escape – New York (stato)

Presenterà una flat ride adrenalinica minore in quanto ad imponenza, ma paragonabile alla novità del parco messicano in quanto ad intensità: Adirondack Outlaw. La velocità massima raggiunta comunque è significativamente più bassa: 80 km/h.

La Ronde – Montréal (Canada)

Aprirà un roller coaster adrenalinico molto compatto: Vipère. Modello Zac Spin prodotto dalla ditta Intamin. Caratteristiche tecniche: lunghezza: 247 metri, altezza: 32 metri e velocità massima: 55 km/h.

Da sottolineare la caratteristica peculiare di questa tipologia: sedili oscillanti che ruotano attorno al proprio asse a seconda delle curve nel tracciato nonché in base al peso delle persone a bordo.

Six Flags New England – Massachusetts

Novità 2020: Supergirl Sky Flyer, novità identica a quella presentata dal parco in Georgia.

Six Flags Fiesta Texas – Texas

Sarà la flat ride Daredevil Dive Flying Machines. Merita di essere menzionata in quanto novità mondiale, appena brevettata dalla ditta italiana Zamperla.

Six Flags Discovery Kingdom – California

Aggiungerà il dodicesimo roller coaster del parco: Sidewinder Safari, uno spinning coaster familiare prodotto dalla ditta italiana Zamperla lungo 420 metri.

Six Flags America – Maryland

Proporrà una flat ride di nome Harley Quinn Spinsanity. È un’evoluzione elaborata del classico Top Spin prodotta dalla ABC rides.

