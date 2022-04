La docuserie Sketchbook – Come Nasce Un Disegno di Disney Plus mostra agli spettatori come sia possibile imparare a disegnare alcuni dei personaggi Disney più conosciuti, grazie alla guida di alcuni artisti Disney, tra cui la story artist Samantha Vilfort. Durante questo avvincente documentario Vilfort e gli altri artisti dei Disney Animation Studios approfitteranno dell’inedito ruolo di insegnanti per raccontare agli spettatori una testimonianza del loro vissuto e delle loro esperienze su diversi temi universali.

La serie è composta da un totale di 6 episodi, che potete recuperare la serie sulla piattaforma Disney a partire dal 27 aprile. Abbiamo visto in anteprima Sketchbook e a margine del lancio della serie, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Samantha Vilfort, la protagonista dell’episodio dedicato a Mirabel Madrigal di Encanto.

Chi è Samantha Vilfort?

Samantha Vilfort è originaria della San Francisco Bay Area e ha iniziato la sua collaborazione presso i Disney Animation Studios circa cinque anni fa. Prima di approdare in Disney ha partecipato a un periodo di formazione presso Laika, dove ha collaborato alla realizzazione di Mister Link. Successivamente in Disney ha avuto il ruolo di story artist, ovvero storyboarder.

I primi film a cui ha lavorato in Disney sono stati Ralph spacca Internet e Frozen 2, mentre il primo lungometraggio a cui partecipa dall’inizio alla fine è stato Encanto. Dopo Encanto ha partecipato alla realizzazione, sempre come story artisti, di Strange World il sessantunesimo Classico Disney in uscita al cinema il prossimo autunno.

Sketchbook: intervista a Samantha Vilfort

Buonasera Samantha, prima di cominciare vorrei dire che siamo molto contenti di intervistarti, abbiamo visto la serie su Disney+ e l’abbiamo trovata molto bella e ispirata. Come prima domanda puoi descrivere la tua carriera all’interno di Disney Animation?

Lavoro alla Disney da cinque anni a questa parte, inizialmente come story apprentice, per poi diventare story artist per l’animazione a tutti gli effetti. Al mio attivo ho un paio di film ed è incredibile credere siano già passati cinque anni, perché il tempo vola quando ti diverti.

Nel documentario disegni Mirabel, quindi parliamo di Encanto. Si tratta di un film che si differenzia dal canone del Classico Disney grazie alla presenza di diversi elementi inediti, come ad esempio il cast numeroso o la vicenda che si sviluppa in un unico luogo. Quale è stata la sfida più grande in quanto story artist?

Per questo film, credo sia proprio stato fare in modo che i Madrigal, una famiglia così numerosa, apparisse così reale e facilmente riconoscibile. Far brillare tutti quei personaggi nei loro piccoli momenti penso sia stata la cosa più importante, perché nel cast abbiamo così tanti personaggi e il film dura solo 90 minuti. Eravamo molto concentrati nell’assicurarci che tutti amassero questa famiglia tanto quanto la amavamo noi.

Lavorando allo storyboard di Encanto quale è stata la scena del film che personalmente ritieni più significativa? Invece quali scene ti hanno impegnata maggiormente sul piano tecnico?

La scena che mi ha coinvolto e che ho amato di più è stata quella in cui Antonio entra nella sua camera dopo aver ricevuto il dono. In una delle prime versioni avevo proposto che il giaguaro diventasse suo amico, quindi è stato bellissimo lavorare a un momento così disneyano, pieno di meraviglia e magia dovuti al potere magico di parlare con gli animali.

Nella sceneggiatura questa parte era abbastanza vaga, era più o meno una riga che diceva “Antonio si diverte nella sua stanza”. È stato quando ho visto un disegno bellissimo di un albero fatto da uno dei nostri artisti che ho iniziato a visualizzare la scena: ho iniziato a immaginare e disegnare tutti gli elementi di questa casa sull’albero, sapendo che così il pubblico si sarebbe sentito trasportato come sulle montagne russe insieme ad Antonio.Ho amato anche le sorelle di Mirabel, Isabela e Luisa, e il tipo di rapporto tra loro tre.

Ero davvero concentrata nel rendere le relazioni interpersonali del film, riflettendo sul rapporto che ho con mio fratello e con le mie amiche. In particolare quando Mirabel e Isabela cantano la loro canzone quello è uno dei miei momenti preferiti a cui ho lavorato.

Il prossimo film Disney a cui stai collaborando è “Strange World”, quali sono state le principali indicazioni del regista e dello sceneggiatore? Puoi parlarci di tono e atmosfera di questa nuova pellicola?

Al momento non posso ancora rivelare molto. Strange World sarà un film di una grande avventura e non vedo l’ora che le persone possano vederlo. Sarà qualcosa di decisamente diverso da Encanto, sia per il tipo di ambientazione sia per l’atmosfera più simile alle avventure pulp classiche.

Per concludere, hai qualche consiglio per gli aspiranti disegnatori che ci leggono?

Penso che per chiunque, specialmente per gli artisti, sia del tutto normale fallire e fare degli errori. A volte un disegno non è perfetto come lo si immagina nella propria testa, ma penso che i migliori artisti sono coloro che hanno la capacità di andare avanti con costanza a fare ricerche per continuare a migliorarsi.

Ho un amico che disegna in modo fantastico e adoro guardarlo perché, se non sa come disegnare qualcosa, lo cerca fino a che non riesce a farlo: a volte fissa le immagini di Google per circa due ore, per poi disegnare anche 50 disegni diversi di ciò che stava studiando!

Magari non saranno perfetti, ma lui è andato avanti e ha disegnato e in quell’intervallo tra il primo e il cinquantesimo disegno sarà migliorato tantissimo. Il mio consiglio è quello di buttarsi e affrontare questo scoglio e probabilmente alla fine sorprenderete voi stessi, perché disegnare è un’abilità che tutti possono imparare con l’impegno.

L’offerta di Disney+