Sky Cinema Collection: fino al 30 novembre con Carlo Verdone

Sky Cinema Collection è il canale Sky che mette a disposizione dei suoi abbonati alcune delle più belle collezioni speciali di film, dedicando di volta in volta il suo spazio a generi, tematiche e personaggi specifici. Fino al 6 gennaio 2021, Sky Cinema Collection si arricchisce di nuove collezioni: questo mese, è dedicato ai film di Carlo Verdone.

Buon compleanno!

Per gli amanti del cinema, Sky mette a disposizione un canale interamente dedicato a collezioni di film cui accedere, anche on demand, per scoprire i più bei titoli relativi a generi o personaggi. Dopo le recenti collezioni Risate all’Italiana e Agatha Christie, il canale 303 Sky Cinema Collection stavolta diventa verde, anzi, Verdone. Dal 16 al 30 novembre, infatti, saranno disponibili i film più amati dell’attore Carlo Verdone che viene celebrato così in occasione dei suoi 70 anni, compiuti il 17 novembre.

Attore, sceneggiatore, regista, Carlo Verdone fa la storia del cinema sin dagli anni ’80 sia sul set che dietro la macchina da presa. Un artista dalla peculiare comicità divenuto celebre per alcuni dei suoi più divertenti personaggi. In occasione del suo recente compleanno che lo ha visto spegnere settanta candeline, Sky dedica il canale 303 interamente ad una collezione che lo vede protagonista, con i film che ha diretto e in cui ha recitato.

I film

Sarà quindi possibile accedere a titoli come quelli realizzati dallo stesso Verdone come ad esempio Un Sacco Bello, Bianco, Rosso e Verdone, Perdiamoci di Vista o Stasera a Casa di Alice. Pellicole in cui lo stesso cineasta ha recitato, portando in tutta Italia la sua caratteristica comicità. Su Sky Cinema Collection, fino al 30 novembre, saranno disponibili anche film come In Viaggio con Papà (che vede Carlo Verdone al fianco di Alberto Sordi), Il Bambino e il Poliziotto, Gallo Cedrone, Borotalco o Grand Hotel Excelsior.

La programmazione non finisce di certo qui: Sette Chili in Sette Giorni, che vede protagonisti Carlo Verdone e Renato Pozzetto o Io e Mia Sorella, in cui l’attore si trova insieme a Ornella Muti; il corale Compagni di Scuola e la versione integrale del Premio Oscar La Grande Bellezza; Al Lupo al Lupo, C’era un Cinese in Coma e Maledetto il Giorno che t’ho Incontrato, Acqua e Sapone, I Due Carabinieri e Sono Pazzo di Iris Blond. Insomma, un palinsesto ricco per i fan di Carlo Verdone e per chi vuole scoprire i suoi titoli più amati di sempre.

Per accedere ai contenuti di Sky Cinema Collection, sarà sufficiente sintonizzarsi sui canali 303 o 333 o sulla sezione on demand dedicata. La visione dei film è prevista anche su Sky Go, smartphone, tablet e PC. Un appuntamento col cinema dedicato a tutti gli abbonati satellite e fibra che, fino al 6 gennaio, avranno a disposizione tante altre nuove collezioni speciali. Non resta che restare sintonizzati che scoprire quali altre collezioni di film ha in serbo Sky per i mesi a venire.