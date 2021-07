Sky e NOW: le principali novità dal 1° al 7 agosto

Agosto è alle porte e, come ogni mese, sarà ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 1° al 7 agosto 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Intrigo: morte di uno scrittore

Uscita: domenica 1 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Ben Kingsley e Benno Fürmann nel primo film della trilogia Intrigo, firmata da Daniel Alfredson e ispirata ai celebri romanzi dell’autore svedese Håkan Nesser. Uno scrittore organizza l’omicidio di sua moglie manomettendole i freni dell’auto, pur di evitare che lei lo lasci per un altro uomo.

Dopo l’incidente però il corpo della donna non viene ritrovato e l’uomo si convince che sia ancora viva.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Jett – Professione Ladra

Uscita: da lunedì 2 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Protagonista della serie Carla Gugino, che guida un grande cast composta, fra gli altri, anche da Giancarlo Esposito, Elena Anaya, Gil Bellows e Jodie Turner Smith. La ladra ‘’di professione’’ Daisy Kowalski, detta Jett, è uscita da poco di prigione ed è ben intenzionata a non tornarci, anche perché ha una figlia, la piccola Alice, di cui prendersi cura.

È praticamente obbligata a tornare in azione quando il potente e pericoloso boss criminale Charlie Baudelaire le offre un ultimo lavoro con cui chiudere come si deve la sua carriera: un furto di gioielli a Cuba, un viaggio che sarà anche l’occasione per ritrovare la sua ex fiamma, lo scassinatore prodigio Quinn. Peccato che le cose vadano molto meno lisce del previsto Jett infatti, si ritroverà ben presto in alcune situazioni a dir poco imprevedibili che la costringeranno a improvvisare e a valutare di volta in volta di chi fidarsi. Chi l’ha tradita? E per quale motivo? Soprattutto, riuscirà a cavarsela e a uscirne viva?

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Spaccapietre

Uscita: martedì 3 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Salvatore Esposito in una pellicola che scava a fondo in un rapporto padre e figlio, costretti a vivere situazioni estreme. Puglia. Da quando Giuseppe è impossibilitato a riprendere il lavoro nella cava dopo un incidente all’occhio, il sostentamento della famiglia e del piccolo Antò gravano su Angela.

Ma le condizioni proibitive in cui lavora come bracciante nei campi, le costano la vita. Ora Giuseppe e Antò sono soli.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Fake Famous – Vita da influencer

Uscita: mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Nel 2021 non esiste una sola persona che non sappia cosa vuol dire “influencer” Ma quello che vediamo è davvero reale? Fake Famous non è altro che un esperimento sociale che coinvolge tre persone non famose che tentano di diventare influencer dei social media fingendo la fama.

Attraverso tattiche come acquistare followers e fingere uno stile di vita lussuoso, il documentario segue i loro progressi e discute questioni morali relative ai social media.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Endings, Beginnings – Ricomincio da te

Uscita: venerdì 6 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Drake Doremus (Like Crazy, Equals) dirige Shailene Woodley in un dramma romantico con Jamie Dornan e Sebastian Stan. Reduce da una brutta rottura, la 30enne Daphne si trasferisce a vivere con la famiglia della sorella.

Quando a una festa conosce Frank, uno spirito libero, e Jack, un sensibile intellettuale, Daphne si sente attratta da entrambi e allo stesso tempo incapace di scegliere tra questi poli opposti. In realtà desiderosa di capire quale tipo di donna vuole essere da adulta.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Le altre uscite

LA TRILOGIA “INTRIGO” – Dal 1° al 15 agosto ogni domenica su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Dal 1° al 15 agosto ogni domenica su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW HORROR D’ESTATE – Dal 1° al 31 agosto ogni giorno in seconda e terza serata Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW

– Dal 1° al 31 agosto ogni giorno in seconda e terza serata Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW COMMEDIA ALL’ITALIANA – Da domenica 1° a martedì 31 agosto alle 14.00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW

– Da domenica 1° a martedì 31 agosto alle 14.00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW SPANDAU BALLET – SOUL BOYS OF THE WESTERN WORLD – Domenica 1° agosto in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Domenica 1° agosto in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW OLYMPIC PRIDE – OLTRE LA LEGGEDA DI JESSE OWENS – Domenica 1° agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Domenica 1° agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW LA CLINICA DEI GRANDI ANIMALI – Da domenica 1° agosto alle 21.1 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Da domenica 1° agosto alle 21.1 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW UN UOMO SOPRA LA LEGGE – Lunedì 2 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Lunedì 2 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW BACK AND BEYOND – Dal 2 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:50 in prima visione su MTV e in streaming su NOW

– Dal 2 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:50 in prima visione su MTV e in streaming su NOW UNDERWORLD SAGA – Dal 3 agosto alle 21.00 Sky Cinema Action e in streaming su NO

– Dal 3 agosto alle 21.00 Sky Cinema Action e in streaming su NO MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA – Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW ASPETTANDO THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – Mercoledì 4 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

– Mercoledì 4 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW SERATA PINK FLOYD – Mercoledì 4 agosto dalle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Mercoledì 4 agosto dalle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW LAST KNOWN COORDINATES – SFIDA ALL’ATLANTICO – Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

– Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW PARMA 2020 +21. LA CULTURA BATTE IL TEMPO – Sabato 7 agosto dalle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Sabato 7 agosto dalle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW MATINÉE CLASSICA – Da sabato 7 agosto 2 film dalle 9.35 su Sky Cinema Due e in prima visione su NOW

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.