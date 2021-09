Sky e NOW: le principali novità dal 10 al 16 ottobre

Ottobre continua a mostrarsi come un mese ricco di novità portate su Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 10 al 16 ottobre 2021.

Domenica 10 ottobre

QUATTRO MATRIMONI

Il matrimonio è il giorno più bello, il coronamento di una storia d’amore, la cerimonia più sentita: i fiori, gli abiti degli sposi, i banchetti da favola, la cura dei dettagli per far sentire a proprio agio gli ospiti. Ma cosa succede quando 4 spose vengono messe l’una contro l’altra proprio nel giorno delle loro nozze, per una gara senza esclusione di colpi, basata su tutti i particolari più importanti del giorno del sì? Da domenica 10 ottobre “Quattro matrimoni” arriva su Sky e NOW. L’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale, introducendo la novità della conduzione: sarà Costantino della Gherardesca a tenere le fila della sfida con il suo savoir faire un po’ nobile e un po’ cinico. Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco, raccogliere i commenti delle spose, ma anche commentare lui stesso con il suo humour inconfondibile i matrimoni.

LATTE E LA PIETRA MAGICA

Animazione che segue le avventure del porcospino femmina Latte, protagonista di libri per l’infanzia popolari in Germania e creata dal poeta e scrittore scandinavo Sebastian Lybeck negli anni 50. Un giorno gli animali della foresta si svegliano e scoprono che la magica pietra angolare è scomparsa. La conseguenza è drammatica: una terribile siccità, che potrebbe portare gli animali della foresta all’estinzione. L’energica Latte si offre quindi volontaria per andare a recuperarla dagli artigli del re orso che l’ha rubata.

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

La Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre ogni 10 ottobre, è il giorno riconosciuto a livello internazionale dal 1992 per sensibilizzare le persone riguardo alla salute mentale. Sky Cinema Drama si unisce al coro di sensibilizzazione con una programmazione ad hoc che prevede 5 film dalle 15.00: PROOF – LA PROVA, in cui Gwyneth Paltrow è la figlia di matematico folle (Anthony Hopkins) e teme di averne ereditato la follia oltre che il talento; VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti, dove Elio Germano, premiato con l’Orso d’argento, dà vita al pittore Antonio Ligabue, genio dalla vita travagliata, anche per i suoi problemi psichiatrici; il capolavoro di Ron Howard, premiato con 4 Oscar e 4 Golden Globe, A BEAUTIFUL MIND in cui Russell Crowe è John Nash, genio matematico e premio Nobel affetto da schizofrenia; la pellicola sul mondo della psichiatria LO STATO DELLA MENTE che vede Richard Gere nei panni di un dottore che prova delle terapie sperimentali su tre pazienti schizofrenici convinti di essere Gesù; e il dramma psicologico SWALLOW con Haley Bennett chiamata a interpretare una giovane sposa che sfoga i suoi turbamenti interiori assecondando l’insana pulsione di ingerire oggetti non commestibili.

THE PRICE OF GOLD – LA VERA STORIA DI TONYA HARDING

The Price of Gold dà uno sguardo nuovo allo scandalo che ha elevato la popolarità di Tonya Harding e alla sua vita turbolenta e carriera. Poche settimane prima delle Olimpiadi del 1994 ai Campionati di pattinaggio di figura degli Stati Uniti, Nancy Kerrigan viene ferita da un aggressore sconosciuto L’ex marito di Tonya Harding aveva pianificato l’attacco con i suoi amici disadattati per eliminare la Kerrigan dalla competizione.

ALBERTO GIACOMETTI

In occasione dei 120 anni dalla morte di Alberto Giacometti, Sky Arte dedica la serata al celebre scultore. In prime time viene trasmesso il documentario Alberto Giacometti by Stanley Tucci in cui Stanley Tucci gira l’Europa per raccontare Giacometti, facendone emergere, per quanto possibile, la personalità dietro al talento, a partire da materiale di archivio e testimonianze. Questo documentario è anche uno squarcio luminoso sulle opere di Giacometti e sul suo modo di intendere il rapporto con l’arte e la vita. A seguire l’episodio Art Investigation dedicato all’artista.

MAPPA PER IL PARADISO

Una storia spettacolare e piena di avventura sulla nascita del movimento globale per proteggere il mare. Dai mondi sottomarini di ghiaccio ai luccicanti santuari di corallo, questo film racconta quali sono le azioni da seguire per costruire un movimento e creare un cambiamento positivo.

KAMP KORAL

Arriva su Nickelodeon “Kamp Koral”, la serie spin off del mitico Spongebob! Un vero e proprio salto nel passato per ripercorrere le prime avventure della sempre sorridente spugna gialla e dei suoi più grandi amici. Kamp Koral è un campo estivo, con dormitorio annesso, per tutti i bambini di Bikini Bottom. Diventerà il posto ideale per SpongeBob, Patrick e Sandy, all’età di 10 anni, per fare nuove amicizie, vivere epiche avventure e far impazzire il loro consigliere Squiddi Tentacolo!

Lunedì 11 ottobre

QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO

Taylor Sheridan, sceneggiatore di Sicario e regista de I segreti di Wind River, dirige Angelina Jolie e Nicholas Hoult in un action ambientato tra i boschi del Montana. Un’intrepida vigile del fuoco paracadutista, lacerata dal rimorso per non aver salvato tre vite da un incendio, aiuta un dodicenne solo, ferito e in pericolo di vita.

COMING OUT DAY

Lunedì 11 ottobre è il Coming Out Day, la ricorrenza internazionale in cui la comunità LGBT celebra l’importanza del coming out. Per l’occasione Sky Cinema Romance propone una serata a tema con due film che affrontano questa tematica: la commedia di Ferzan Ozpetek MINE VAGANTI in cui Riccardo Scamarcio è Tommaso, un ragazzo che ritorno in Puglia dopo gli studi, deciso ad affermare le proprie scelte lavorative e personali; e la commedia degli equivoci con Monica Guerritore COME NON DETTO, in cui un ragazzo che ha sempre nascosto alla famiglia di essere gay, viene sorpreso dall’arrivo non annunciato del fidanzato.

THE LOOK OF SILENCE

In Indonesia tra il 1965 e il 1966 il generale Suharto dà il via a una delle più sanguinose epurazioni della storia. Con la complicità e il supporto dell’esercito indonesiano, gruppi paramilitari massacrano oltre un milione di persone. The Look Of Silence riscrive la storia attraverso l’empatia, portandola nei cortili, nelle stanze private, nei teatri naturali di morte.

Martedì 12 ottobre

PARADISE HILLS

Emma Roberts, Milla Jovovich, Danielle Macdonald (Patti Cake$) e Awkwafina in un racconto di formazione che trasporta le rivendicazioni femminili in una chiave fantastica. Dopo essersi rifiutata si sposare un uomo della sua classe sociale, Uma si risveglia in una scuola, sita su un’isola, nella quale le ragazze partecipano a un programma di rieducazione volta a farne compagne servizievoli. Presto Uma conosce altre ragazze che condividono la sua sorte e, insieme, provano a sfidare le regole della Duchessa che controlla l’isola.

HILLARY

Uno sguardo sulla vita e il lavoro di Hillary Rodham Clinton, attraverso 4 puntate biografiche e le immagini dei retroscena della sua campagna presidenziale nel 2016. ”Ho sentito che c’era una storia molto più interessante da raccontare su di lei. C’erano tanti temi più importanti”. Così la regista Nanette Burstein ha deciso di esplorare come Clinton fosse diventata allo stesso tempo una delle persone più ammirate e diffamate del paese.

Mercoledì 13 ottobre

AMORE, MATRIMONI E ALTRI DISASTRI

Diane Keaton e Jeremy Irons insieme in una commedia romantica che vede l’intreccio di più storie d’amore. Lavorare nel circuito dei matrimoni non vuol dire avere una vita amorosa perfetta, lo sanno bene un autista che cerca la sua Cenerentola, una wedding planner pasticciona e una novella coppia in là con gli anni composta da una non vedente e un puntiglioso organizzatore di catering.

BUON COMPLEANNO SACHA BARON COHEN

Mercoledì 13 ottobre, in occasione del 50° compleanno dell’attore, comico, sceneggiatore e produttore britannico Sacha Baron Cohen, Sky Cinema Comedy propone in seconda serata la graffiante commedia, politicamente scorretta, BORAT per cui il nostro protagonista ottenne nel 2007 il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale e la nomination agli Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: INFERNO E PARADISO

Film documentario del 2018 diretto da Chris Paine che delinea i benefici e soprattutto i pericoli dell’intelligenza artificiale, attraverso interviste a vari personaggi importanti come Ray Kurzweil Elon Musk e Johnathan Nolan. Il documentario è dedicato a Stephen Hawking.

THE SOUND OF NEW YORK – IL FILM

I jazzisti della scena internazionale si raccontano in questo documentario, sintesi dell’omonima serie di dieci documentari monografici dedicata ad altrettanti musicisti della scena jazz newyorchese. Lo spettatore è condotto tra le strade di New York e nei luoghi dove il jazz si è sviluppato, attraverso influenze e contaminazioni con altri generi musicali (neo soul, hip hop, r&b jazz progressive, free jazz, rock), definendosi nella sua forma contemporanea. I 10 artisti protagonisti sono figure influenti nel jazz mondiale che si raccontano in prima persona. La visione è coinvolgente e ispirata da un messaggio che va oltre la musica, attraverso riflessioni intense e aspetti di profonda umanità.

Venerdì 15 ottobre

THE SON

1849, Texas, Stati Uniti d’America, nella serie western con Pierce Brosnan, i giovani fratelli Eli e Martin McCullough vengono rapiti da una tribù di nativi Comanche, mentre il resto della loro famiglia viene assassinato. 1915, sono passati svariati decenni da quell’anno terribile, ma il ricordo di quei giorni è ancora ben impresso nella memoria di Eli, che successivamente è comunque riuscito a fare fortuna e che nonostante le avversità è diventato uno dei magnati più ricchi e senza scrupoli del Texas, un vero e proprio “lord del bestiame,” grazie alle sue sconfinate proprietà. Eli, però, guarda sempre avanti, non a caso è particolarmente interessato all’industria del petrolio, che potrebbe veramente rappresentare il futuro. Col passare degli anni, però, il suo impero è sempre più a rischio, e il rapporto con suo figlio Pete, il più giovane, è sempre più problematico.

LANSKY

Biopic con Harvey Keitel e Sam Worthington che racconta la storia vera del mafioso Meyer Lansky. Miami: sotto custodia dell’FBI, l’ormai anziano malavitoso bielorusso, esponente del “Sindacato ebraico”, decide di raccontare la sua vita al giornalista David Stone. Ma gli eventi prenderanno una tragica piega. Lansky sta continuando a ingannare tutti?

GIRLS ROCK

Dal pop degli anni Sessanta alle rivendicazioni di genere di oggi, dal femminismo ribelle degli anni Settanta alle icone della moda dell’era dei social media, da Françoise Hardy a Christine and the Queens, passando per Vanessa Paradis, Catherine Ringer, Charlotte Gainsbourg e molte altre. Questo documentario di François Armanet esplora la condizione delle donne e la musica, raccontando la storia inedita delle rockstar francesi. Narrato da Clémence Poésy il documentario combina interviste e filmati iconici per sovvertire le prospettive e dare un calcio al patriarcato.

Sabato 16 ottobre

POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO

Una famiglia alle prese con una casa infestata nella Madrid degli anni 70. Manolo, moglie figli e il nonno affetto da demenza senile si trasferiscono nella capitale spagnola e hanno aspettative molto alte quando prendono possesso dell’appartamento. Presto però uno dei figli comincia ad avvertire delle strane presenze, mentre un altro scompare nel nulla.

SKY CINEMA COLLECTION – APOCALYPSE

Catastrofi globali, calamità climatiche, minacciosi alieni e devastanti intelligenze artificiali si scatenano da sabato 16 a venerdì 22 ottobre su Sky Cinema Collection. Tra i 25 titoli previsti in programmazione segnaliamo: le spettacolari pellicole in cui le minacce arrivano dal cielo GREENLAND con Gerard Butler nei panni di un ingegnere che con la famiglia deve raggiungere un bunker per salvarsi dall’imminente impatto di una cometa, e il remake di un classico della fantascienza di Steven Spielberg LA GUERRA DEI MONDI con Tom Cruise che interpreta un operaio che cerca di difendere la sua famiglia durante una violenta invasione aliena; pericolosi vulcani riscaldano l’ambiente nel film con Kit Harington e Kiefer Sutherland POMPEI, che mette in scena la storica distruzione, nell’action catastrofico con Jason Isaacs SKYFIRE, ambientato su un’isola del Pacifico, e nel fanta-action con Tommy Lee Jones VULCANO – LOS ANGELES 1997.

