Sky e NOW: le principali novità dal 14 al 20 novembre

Novembre sta per giungere al termine, ma nonostante ciò continuerà a essere un mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 14 al 20 novembre 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Domenica 14 novembre

DETECTIVE REIKA

1994. Sudafrica Reyka Gama, la figlia preadolescente di una coppia mista, viene rapita da un certo Angus Speelman che la tiene segregata nella sua proprietà e abusa di lei per quattro anni. Ormai sedicenne, finalmente riesce a fuggire, e il suo rapitore viene arrestato e incarcerato. Presente. Reyka ormai adulta, è una detective e una profiler, ma continua a essere tormentata dal passato. Mentre dà la caccia a un assassino, si ritrova a gestire il complicato rapporto con sua figlia e quello ancora più complicato con sua madre. Riuscirà a fermare il killer prima che colpisca ancora, ma soprattutto riuscirà a tenere insieme la sua famiglia?

BOYS – ALL YOU NEED IS ROCK

Neri Marcorè, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Marco Paolini in una commedia di Davide Ferrario (Tutti giù per terra). Carlo, Joe, Giacomo e Bobo sono quattro uomini maturi che vivono nel ricordo di una giovinezza vissuta a ritmo di rock nella loro band. Ora si presenta l’opportunità di tornare sulla cresta dell’onda grazie a una proposta di cover di un giovane rapper che brilla sui social network. Per accettare però serve il consenso della vocalist dell’epoca, Anita, di cui hanno perso le tracce da anni.

LA CHANA – LA MIA VITA È UN BALLO

Con profondità, umorismo e pathos viene celebrato il carisma e l’estro di una ballerina di flamenco zingara autodidatta che negli anni ‘60–80’ è diventata una celebrità internazionale e poi è improvvisamente scomparsa dagli occhi del pubblico all’apice della sua carriera. Nel suo boudoir barocco a Barcellona, la Chana, continua a praticare la sua arte e rivela il motivo per cui la sua carriera si è bruscamente interrotta. Ricco di filmati di balli spettacolari e musiche di flamenco, questo film ci porta a stretto contatto con lo spirito irrefrenabile di questa donna eccentrica con un dono impressionante per il ritmo.

PACO DE LUCIA – LA BUSQUEDA

Prima di morire, il leggendario chitarrista Paco de Lucia ha espresso approvazione per questo film sulla sua vita, dove si racconta cosa ha imparato in sei decadi di devozione al flamenco. Attraverso interviste intime, a tratti divertenti, con il maestro andaluso, s’impara a conoscere altri grandi musicisti di flamenco, come il cantante Camaron, e musicisti jazz, come John McLaughlin, Al Di Meola e Chick Corea De Lucia rigetta il concetto di genio, preferendo parlare del duro lavoro e della dedizione alla musica per ottenere il successo alla fin fine è stato lui il più severo giudice di se stesso. Il lungometraggio non manca di raccontare anche chi ha denigrato il chitarrista i puristi del flamenco, infatti, mal sopportavano le influenze jazzistiche nelle sue composizioni.

FINO ALL’ULTIMA STACCATA

Narrato da Brad Pitt il documentario esplora la vita e la carriera dei sei più veloci ed esperti motociclisti di tutti i tempi Valentino Rossi, Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa, Marc Márquez e Casey Stoner impegnati in un’aspra competizione allo scopo di raggiungere il primato in ambito sportivo. Vittorie, sconfitte e la gloria da afferrare a 300 km/h in sella a una motocicletta. Dal regista di FASTER e FASTEST, FINO ALL’ULTIMA STACCATA ci guida nel cuore di uno sport estremo.

Lunedì 15 novembre

LASCIAMI ANDARE

Stefano Mordini (Il testimone invisibile) dirige Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi in un thriller-drama ambientato a Venezia. Marco e Clara sono stati felici insieme fino alla prematura morte di Leo, il figlio di 5 anni. Ora sono divorziati e Marco ha una nuova compagna da cui aspetta un figlio. I vecchi traumi però riaffiorano quando una donna, che ora vive nella loro vecchia casa, afferma che suo figlio avverte la presenza di Leo.

LA GUERRIERA E IL TROLL

Il pomeriggio di Nickelodeon si tinge di fantasy con la nuova serie “La guerriera e il troll”, interamente girata con pupazzi e dalle ambientazioni medioevali. Questa serie ha come protagonista il buffo troll Evan, sempre alla ricerca di avventure e posti nuovi dove cantare le sue canzoni. Nel suo tragitto si imbatterà in Brendar, una fiera guerriera che vuole vendicare la sua famiglia e sconfiggere un’ora di perfidi scheletri. “La guerriera e il troll” è un vero mix di azione e risate!

NINJAGO – St.3

Una spedizione guidata da Misako e Master Wu si smarrisce, i ninja sono pronti a cercarli in missione verso un’isola misteriosa.

Martedì 16 novembre

I PROFUMI DI MADAME WALBERG

Martedì 16 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW Emmanuelle Devos e Grégory Montel interpretano due personaggi agli antipodi in una commedia elegante e delicata. Grazie al suo olfatto, Anne Walberg è una vera e propria diva nel campo dei profumi. Guillaume Favre invece ha appena divorziato e, per poter accogliere il figlio in un appartamento consono, accetta il lavoro come autista della Walberg. Altezzosa e poco cordiale lei, solare e goffo lui, non potrebbero essere più diversi, ma contaminandosi reciprocamente e mescolando la loro “essenza”, sapranno aiutarsi a vicenda.

ONE CHICAGO: CHICAGO MED St.7, CHICAGO FIRE St.10, CHICAGO PD St.9

Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med, i tre titoli di successo del franchise di casa NBC, ci portano nuovamente dentro le vite dei loro protagonisti, rispettivamente vigili del fuoco, agenti di polizia, e medici e infermieri, eroi “comuni” al servizio della città di Chicago e dei suoi abitanti. Punto di contatto delle tre serie è il Molly’s il pub in cui i personaggi si ritrovano abitualmente.

HARRY POTTER – 20° ANNIVERSARIO

Martedì 16 novembre alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW Il 16 novembre 2001 usciva nelle sale statunitensi il primo film della saga fantastica più amata da grandi e piccini, che ha dato il via alla carriera di Daniel Radcliffe ed Emma Watson. A vent’anni di distanza, Sky Cinema Family ripropone in prima serata l’intramontabile HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, in cui il piccolo Harry Potter scopre di essere un mago e, alla scuola di magia di Hogwarts, affronta incredibili avventure con i nuovi amici Ron ed Ermione.

NATURA URBANA DA SALVARE

Per il personale dedicato del Toronto Wildlife Center, prendersi cura di un animale malato o ferito e riportarlo nel suo habitat naturale il prima possibile è una ricompensa. Scopriamo come si svolgono le loro incredibili storie.

Mercoledì 17 novembre

YELLOWJACKETS

Anni ‘90. Le giovani e talentuose giocatrici di una squadra di calcio femminile di un liceo nordamericano sopravvivono per miracolo a un terribile incidente aereo e si ritrovano da sole nella natura selvaggia dell’Ontario per svariati mesi. La speranza cede presto il posto alla disperazione, alla rabbia e alla paura, e le ragazze, ormai divise in veri e propri clan, si ritrovano a lottare senza pietà per la sopravvivenza, arrivando anche a praticare il cannibalismo. Nel presente, 25 anni dopo, ritroviamo alcune delle sopravvissute. Shauna, Taissa, Misty e Natalie sono andate avanti con le loro vite, ma il ricordo di quei giorni è impossibile da cancellare: ciò che è successo un quarto di secolo prima non ha mai smesso e non smetterà mai di influenzare le loro vite.

SHIRAZ – LA CITTÀ DELLE ROSE

Mercoledì 17 novembre in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW Adrien Brody e Salma Hayek nel film tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice iraniana Dalia Sofer. Durante la rivoluzione iraniana del 1979, il ricco gemmologo di origini ebree, Isaac Amin, viene arrestato nel suo ufficio a Tehran con l’accusa di essere una spia. Sottoposto a una serie di interrogatori serrati, torture fisiche e psicologiche, gli viene promessa la libertà solo in cambio di donare i suoi avere ai rivoluzionari. Intanto, sua moglie Farnez fa di tutto per ritrovarlo.

33 GIRI ITALIAN MASTERS S5

Ritorna l’appuntamento con una imperdibile produzione Sky Arte 33 Giri Italian Masters. Le storie gli aneddoti e le curiosità di alcuni tra i dischi più importanti della musica italiana, vengono raccontate da chi c’era e ha contribuito a scrivere quelle pagine in vinile diventate subito classici. Ogni puntata ha come protagonista il master originale dell’album che viene ascoltato in tutte le sue parti, strumento per strumento, in un viaggio andata e ritorno tra le varie alchimie realizzate dai musicisti dell’epoca chiamati ad essere testimoni spesso emozionati di questo processo di riascolto esclusivo.

Giovedì 18 novembre

800 EROI

Giovedì 18 novembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW Il maggiore incasso globale del 2020 è l’action che ricostruisce la storica battaglia fra Cina e Giappone nel 1937 a Shanghai. Di fronte all’avanzata dell’armata giapponese, l’esercito nazionalista cinese è costretto a ritirarsi. Solo un manipolo di soldati si asserraglia in un magazzino abbandonato e oppone una strenua resistenza. Intanto, sull’altra riva del fiume, vive indisturbata la popolazione che appartiene alla parte neutrale di Shangai.

BUON COMPLEANNO VITTORIA PUCCINI

Il 18 novembre l’attrice Vittoria Puccini compie 40 anni e Sky Cinema Romance la festeggia con due pellicole che la vedono tra i protagonisti dalle 18.30: il sequel de L’ultimo bacio, sempre diretto da Gabriele Muccino, BACIAMI ANCORA con Stefano Accorsi e Claudio Santamaria; e il film con Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino LA VITA FACILE, in cui medico incontra in Africa un amico e sua moglie, di cui era innamorato, e riaffiorano conflitti passati.

INDAGINI NEGLI ABISSI

Nuovi misteri ci attendono in fondo al mare, indagini fianco a fianco di subacquei, investigatori di relitti e archeologi, con l’obiettivo di raccontare gli ultimi atti prima del disastro delle navi ma anche di coloro che si trovano a bordo. Con un buon mix di CGI, recenti tecnologie subacquee e testimonianze chiave, si fa emergere il lato umano di queste tragedie, oltre scoprire cosa sia successo e il perché. Scopriremo le flotte perdute della Prima Guerra mondiale, le tragedie di alcuni U boat tedeschi usati nella Seconda guerra mondiale, i Relitti nucleari abbandonati nel Pacifico e tanti altri disastri.

Venerdì 19 novembre

GOMORRA – LA STAGIONE FINALE

Atto conclusivo per la serie cult Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo è stata venduta in più di 190 territori, ricevendo ovunque un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica. I dieci nuovi episodi di Gomorra – Stagione finale, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini (entrambi sono anche supervisori artistici). Torna Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione. Accanto a lui, nel cast dell’ultima stagione anche il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.

BUON COMPLEANNO MEG RYAN

L’attrice, regista e produttrice Meg Ryan, il 19 novembre, compie 60 anni. Sky Cinema Romance, per l’occasione, propone 3 film che la vedono protagonista: la commedia romantica ambientata a Parigi FRENCH KISS con Kevin Kline; l’immortale commedia rosa HARRY, TI PRESENTO SALLY… con Billy Crystal; e la pellicola in cui l’amore non trova barriere nello spazio e nel tempo KATE & LEOPOLD con Hugh Jackman.

REQUIEM PER IL SOGNO AMERICANO

Nella sua ultima lunga intervista che dà forma a un documentario girato nel corso di quattro anni Noam Chomsky divide i principi che ci hanno portato al bivio di una disuguaglianza senza precedenti nella storia. Tracciando mezzo secolo di politiche volte a favorire i più ricchi a spese della maggioranza, Chomsky mette a nudo i costosi scarti lasciati dopo il loro passaggio l’eliminazione del lavoratore americano, la scomparsa del salario di sussistenza, il collasso del sogno di una casa di proprietà, i costi alle stelle per un’istruzione superiore che rendono irraggiungibile un possibile avanzamento o provocano l’incatenamento degli studenti a dei soffocanti debiti, e la perdita della solidarietà.

Sabato 20 novembre

CHILDREN’S DAY

Il 20 novembre ricorre la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’occasione Sky Cinema Drama propone 7 film su questa tematica. La programmazione dalle 11.50 è la seguente: il film di Saverio Costanza, adattamento del romanzo di Paolo Giordano, LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI con Alba Rohrwacher e Luca Marinelli che, accomunati da traumi infantili, costruiscono un’amicizia speciale; il commovente racconto di formazione MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA, premiato con 3 Oscar e un Golden Globe; il toccante LITTLE BOY con Emily Watson e Tom Wilkinson, in cui un ragazzino deve affrontare la crudeltà dei compagni di scuola senza il supporto del padre, partito in guerra; il film iraniano FIGLI DEL SOLE, che affronta il tema del lavoro minorile; l’opera prima di Xavier Legrand, Leone d’Argento a Venezia 2017, L’AFFIDO – UNA STORIA DI VIOLENZA dove un uomo, dopo il divorzio, diventa ossessivo e pronto a tutto per ottenere la custodia del figlio; la pellicola che affronta il tema dei ragazzi affidati all’assistenza sociale FOSTER BOY con Matthew Modine; e HONEY BOY, il toccante film ispirato alla vita di Shia LaBeouf, segnata dagli abusi psicologici del padre eroinomane.

PAROLE

Uno speciale che racconta il per corso emotivo e sonoro che il cantautore Giovanni Caccamo ha seguito nella realizzazione del suo nuovo album “Parole”. L’artista suona alcuni brani –in esclusiva–inversione acustica e vengono approfonditi i temi a essi legati. Ogni canzone del disco è infatti preceduta dalla lettura di un testo da parte di ospiti prestigiosi, come Aleida Guevara e MichelePlacido. Un ruolo significativo è rivestito anche dall’artista pittore-e amico-di Caccamo, Giovanni Robustelli, il quale realizzerà, durante l’esecuzione di uno dei brani, una performance dedicata al tema affrontato.

WILD KENYA

Questa serie potente e inflessibile documenta le sfide della protezione delle specie più iconiche e in pericolo di estinzione dell’Africa. Seguiamo i coraggiosi ranger kenioti mentre si impegnano per trovare nuove soluzioni che garantiscano la sicurezza degli animali di cui si prendono cura

SUMMER CAMP ISLAND – St.4

In questa nuova batch di episodi segnaliamo degli spunti interessanti, come episodi completamente senza dialoghi, poiché i protagonisti giocano al gioco del silenzio: un episodio completamente realizzato in 3D; un episodio in cui ci sono funghi parlanti ed infine, un episodio ambientato nel futuro.

INDIE JUNGLE

Torna l’appuntamento con il meglio della musica indie italiana. Gli autori si raccontano attraverso interviste intime e si esibiscono in esclusive session musicali per Sky Arte:

20/11 Ministri

27/11 Motta

04/12 Joan Thiele

11/12 FASK

18/12 Myss Keta

08/01 Francesco Bianconi

15/01 Melancholia

22/01 TuttiFenomeni

29/01 NAIP

05/02 Vasco Brondi

12/02 Margherita Vicario

