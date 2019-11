Son Goku Kid (Dragon Ball Exclusive Lucca Comics): la recensione

Tamashii Nations anche quest’anno in concomitanza con Lucca Comics & Games 2019 ci ha presentato diverse esclusive dedicate al mondo di Dragon Ball. La prima che andremo ad analizzare (per la linea S.H. Figuarts) è quella di Son Goku in versione bambino, con la bellissima colorazione che richiama la prima parte della storia, quando i personaggi incontrano Bulma ed inizia la mitica saga che tutti noi abbiamo imparato ad amare.

Son Goku Kid – Event Exclusive Color Edition

Nel manga di Dragon Ball, il protagonista è un piccolo bambino di nome Son Goku (ma chiamato semplicemente Goku) dotato di coda e dalla forza straordinaria, il quale durante le sue prime avventure incontrerà dei svariati compagni alla ricerca delle 7 sfere del Drago che una volta riunite permetteranno di esaudire qualsiasi desiderio.

La confezione

Partiamo subito come di consueto dall’analisi della confezione: notiamo subito che come per le ultime edizioni limitate uscite anche lo scorso anno, la grafica appare in bicromatica con il disegno del personaggio in questione in due colori (viola e nero) a contrasto. Nella parte frontale troveremo come sempre la solita finestra trasparente che ci da la possibilità di vedere la figure e alcuni accessori al suo interno. Sul retro vediamo alcune pose possibili da realizzare grazie alle parti extra che troveremo all’interno di essa.

Il blister

Al suo interno il blister si presenta davvero pieno di accessori interessanti, oltre naturalmente alla figure principale, troviamo 2 volti alternativi e 6 paia di mani per poter riprodurre al meglio ogni posa di combattimento del mitico Goku. Troviamo inoltre il bastone Nyoi in 2 versioni: la prima in forma allungata e la seconda collocato nella sua custodia che Goku porta sempre con se, 2 code e per finire la Sfera con le quattro stelle.

Struttura e Paint

Tutto il corpo di Goku in versione bambino è realizzato completamente in plastica, raggiungendo un’altezza di 12.5 cm circa, tutte le articolazioni come le precedenti figure sono ben nascoste e tutte funzionali all’uso.

La figure è abbastanza piatta nei colori, per evidenziare una maggiore attinenza alla serie animata e far risaltare i toni, non presenta molte sfumature in quanto la tuta stessa è dotata di un naturale effetto di movimento. Purtroppo abbiamo riscontrato vari difetti di pittura presenti nel corpo.

Posabilità

Partiamo dalla posabilità: gli arti inferiori li possiamo posizionare come vogliamo e la caviglia è assolutamente liberissima di muoversi. Passando alla parte superiore il busto ha un doppio snodo, rotazione e torsione che ci permette di creare i movimenti che vogliamo nella figure. Anche le braccia hanno un’ottima mobilità, concludendo con la testa che può essere girata tranquillamente come ci pare ma ha il collo bloccato nella parte inferiore che resta perennemente fisso.

Conclusioni

Son Goku è una figure con la quale vi divertirete tanto, vi riporterà in mente la prima serie e vi farà tornare voglia di leggere il manga. L’ottimo corpo utilizzato, il numero di accessori presenti compensano decisamente la mancanza di un accessorio che era presente nella vecchia versione ovvero la nuvola Kinto.

La figure di Son Goku Kid – Event Exclusive color edition era un’esclusiva Italiana di Lucca Comics 2019, pertanto al momento non è possibile reperirla da nessuna parte visto che era acquistabile solamente durante la fiera nello stand Tamashii Nations Italia e Cosmic Group.