Sonic the Hedgehog 2: Knuckles avvistato sul set

Il primo film dedicato a Sonic the Hedgehog ha riscosso un successo davvero inaspettato, quindi non sorprende che per il suo sequel si stiano alzando molte aspettative. Recentemente le riprese per Sonic the Hedgehog 2 sono iniziate nei pressi di Fort Langley, una cittadina canadese sede di un sito storico nazionale.

Alcuni momenti dei lavori della troupe sono stati fotografati dal canale TailsChannel e in una delle foto pubblicate online si vedono chiaramente tra gli oggetti di scena le figure di Tails e Knuckles accanto a quella del protagonista principale.

Ovviamente i modelli statici serviranno meramente come riferimenti per le riprese, probabilmente anche agli attori per evitare di recitare totalmente guardando l’aria; i personaggi veri e propri saranno inseriti digitalmente in CG.

L’inclusione del partner volpino di Sonic era stata già anticipata nella scena post credits del primo film, mentre su Knukles vi avevamo già riportato alcune indiscrezioni pochi mesi fa. Purtroppo tra queste non c’era ancora la conferma sul ruolo della echidna rossa, ovvero se sarà un antagonista o un secondo personaggio di supporto, anche se non è improbabile uno sviluppo di redenzione. Tra le informazioni semi sicure c’è invece il fatto che Knukles sarà in tutto e per tutto fedele alla controparte videoludica originale, comprese le sue varie abilità tra cui planare e scalare pareti.

Per dare la voce al personaggio sembrerebbe che Paramount Pictures stia cercando un doppiatore che abbia una voce seria, ma allo stesso tempo sappia trasmettere una certa ingenuità.

Nelle altre foto del set è possibile vedere James Marsden e Tika Sumpter durante le riprese di una scena. Ovviamente nel film tornerà Ben Schwartz come voce di Sonic e possibilmente anche Jim Carrey che nei panni di Dr. Robotnik.

Jeff Fowler tornerà ancora una volta nel ruolo di regista, mentre Pat Casey e Josh Miller si occuperanno della sceneggiatura.

Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche l’8 aprile 2022, salvo ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19.