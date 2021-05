Sospeso l’account Twitter di Hatsune Miku per i limiti di età

Per chi non conosce Hatsune Miku è un Vocaloid, (un sintetizzatore software sviluppato dalla Yamaha Corporation, che permette di sintetizzare la voce semplicemente immettendo il testo e la melodia di una canzone) sviluppato dalla Crypton Future Media come una ragazza di sedici anni. Nel corso degni anni, Miku è diventata famosa alla pari di un idol reale, diventando protagonista di anime, manga inediti e della serie di videogiochi Hatsune Miku: Project Diva. La sua fama è cresciuta così tanto da essere addirittura nominata portavoce nella lotta contro il Coronavirus.

Ora, l’account Twitter ufficiale di Hatsune Miku è stato sospeso temporaneamente perché presumibilmente non soddisfa i requisiti di età di Twitter, che stabilisce che tutti i titolari di un account devono avere almeno 13 anni, una cosa che a primo acchito lascia basiti, visto che Hatsune Miku non è un persona reale. Ma vediamo che cosa è successo.

Sembrerebbe che il motivo principale dietro alla sospensione sia il fatto che l’amministratore inglese dell’account, consapevole dei limiti di età di Twitter, abbia deciso che era il momento giusto per impostare il compleanno dell’account sull’anno del debutto di Hatsune Miku, che è il 2007.

“oh, isn’t Twitter’s age restriction 13 years old? I can set the Twitter account’s birthday to Miku’s actual release year of 2007 now”

Come si può leggere in alto, Twitter ha bloccato l’account proprio perché non rientrava nell’età minima consentita.

Successivamente il blocco dell’account è stato revocato, ma il compleanno è stato impostato in modo permanente come quello dell’amministratore.

thankfully the account lock was resolved while admin was asleep (having nightmares) but now this account's bday is set to admin's bday and cannot be changed

no more balloons for miku 🙁 pic.twitter.com/JxARa6m6h2

— Hatsune Miku (@cfm_miku_en) May 20, 2021