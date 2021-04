SpaceX Crew Dragon: alcuni detriti spaziali stavano per colpire la capsula

Gli astronauti della missione Crew-2 di SpaceX sono ora al sicuro a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma un momento di tensione è emerso alcuni minuti fa quando un pezzo di detriti spaziali non identificato ha minacciato la capsula CrewDragon. Circa otto ore dopo il lancio dal Kennedy Space Center venerdì 23 aprile, Sarah Gilles, ingegnere capo delle operazioni spaziali di SpaceX, ha interrotto l’equipaggio mentre si preparava per andare a letto.

Stazione Spaziale Internazionale. Crediti: ESA

Quindi, invece di andare a dormire, gli astronauti della NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, insieme all’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet e all’astronauta della JAXA Akihiko Hoshide, hanno dovuto indossare le loro eleganti tute spaziali SpaceX, allacciarsi di nuovo ai loro sedili e abbassare le visiere protettive. All’equipaggio è stato persino detto di accendere i ventilatori delle tute, presumibilmente in caso di depressurizzazione della cabina. L’esercizio è stato svolto per un’abbondanza di cautela, ma purtroppo è emblematico di un problema in crescita.

Per fortuna, i detriti spaziali erano abbastanza lontani dalla capsula in modo e non sono state necessarie manovre evasive. A pochi secondi dall’approccio più vicino, i controllori di missione che lavoravano presso il quartier generale di SpaceX (clicca qui per acquistare la maglietta di SpaceX) a Hawthorne, in California, hanno messo a punto l’equipaggio. I detriti non identificati sono passati senza incidenti e alle 13:44 EDT (22:44 PDT), il controllo della missione è andato molto bene.

Un caso simile è avvenuto lo scorso settembre quando l’equipaggio dell’Expedition 63 ha dovuto trasferirsi temporaneamente nel segmento russo perché un pezzo di detriti spaziali ha minacciato l’avamposto orbitale. L’oggetto incriminato, un pezzo proveniente dal razzo giapponese H-2A F40, è arrivato entro 1,39 chilometri dalla Stazione Spaziale Internazionale, richiedendo alla NASA e ai controllori di volo russi di eseguire una manovra di emergenza. L’incidente ha segnato la terza volta nel 2020 che l’ISS ha dovuto essere spostato a causa di detriti spaziali.