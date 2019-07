Spider-Man: Far From Home e il cameo di Captain America che non vedremo

Spider-Man: Far From Home sarà il film che darà il via al nuovo ciclo narrativo del MCU, in cui la narrazione vedrà Peter Parker venire a patti con il suo ruolo negli eventi che seguiranno Avengers: Endgame. L’uscita del lungometraggio nelle sale italiane è attesa per il 10 luglio 2019, data in cui finalmente potremo […]

Spider-Man: Far From Home sarà il film che darà il via al nuovo ciclo narrativo del MCU, in cui la narrazione vedrà Peter Parker venire a patti con il suo ruolo negli eventi che seguiranno Avengers: Endgame. L’uscita del lungometraggio nelle sale italiane è attesa per il 10 luglio 2019, data in cui finalmente potremo vedere le nuove avventure di Spider-Man.

Quello che purtroppo non vedremo sarà un cameo di Sam Wilson nel suo nuovo ruolo di Captain America.

L’eventualità di un incontro tra Spider-Man e Falcon nel suo nuovo ruolo di Captain America ha iniziato a circolare online in seguito ad una un’intervista rilasciata da Kevin Feige e Eric Carroll rilasciata al sito ComicBook.com.

Questa scena, tuttavia, non ha mai raggiunto il regista del film, perché scartata in una fase di lavorazione embrionale del film. Parlando comunque di camei e riferimenti al resto dell’universo cinematografico Marvel, durante le sessioni di brainstorming qualcuno accennò l’idea di includere anche Nuova Asgard tra le mete della gita scolastica. Ovviamente nemmeno questa idea riuscì a trovare realizzazione nel film.

Feige e Carroll hanno raccontato di questo cameo e di come mai non sia stato incluso nella pellicola.

All’inizio ci sarebbe stata l’idea di mostrare il nuovo Captain America interagire con Spider-Man nella parte finale del film, in seguito a delle possibili reazioni di sconforto di Peter, o magari nell’atto di chiedergli un favore di qualche tipo. Analizzando il personaggio, Feige e Carroll, sono giunti però alla conclusione che che l’arco narrativo di Spider-Man avrebbe funzionato meglio senza includere altri membri degli Avengers, affinché il personaggio potesse essere fautore della propria crescita personale.

Spider-Man: Far From Home rappresenterà un vero e proprio viaggio per il protagonista, in cui Peter prenderà consapevolezza e potrà agire indipendentemente, senza necessità dell’ombra di uno degli Avengers. Gli unici adulti a cui potrà fare riferimento saranno Maria Hill, Nick Fury ed Happy Hogan.

Per rivedere Sam Wilson occorrerà attendere la serie tv che lo vedrà protagonista insieme a Bucky. Falcon & The Winter Soldier sarà distribuita su Disney+ e la produzione della serie è prevista per questo autunno.