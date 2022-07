Era stato annunciato in pompa magna anni fa, ma non se ne è poi saputo più nulla. Adesso è spuntata in rete la possibile data di uscita di Dampyr – Il Film, progetto cinematografico basato su uno dei fumetti di punta di Sergio Bonelli Editore. L’idea era quella di dare vita a un universo condiviso che traesse spunto dalle produzioni della nota casa editrice.

Svelata la possibile data di uscita di Dampyr – Il film

Il portale IMDB ha messo in listino la data del 20 ottobre. Eagle Pictures, che si occuperà della distribuzione nelle sale, non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale in merito, ma lo ha inserito nella programmazione della prossima stagione cinematografica, prevista per l’autunno/inverno.

La trama di base è la stessa del fumetto, senza particolari differenze, per quello che sappiamo al momento: il protagonista è Harlan Draka, un truffatore che durante la guerra dei Balcani nei primi anni ’90 gira per i villaggi spacciandosi per un Dampyr, un ibrido tra essere umano e vampiro, combattendo demoni inesistenti da cui finge di liberare gli ingenui paesani superstiziosi. Scoprirà ben presto che i vampiri sono realtà e che forse il suo spacciarsi per un Dampyr è più reale di quello che avrebbe potuto pensare.

Il film sarà co-prodotto da Sergio Bonelli Editore, Brandon Box e Eagle Pictures, mentre alla sceneggiatura ci saranno le penne di Mauro Uzzeo, Giovanni Masi e Alberto Ostini. La regia toccherà a Riccardo Chemello. Nei panni del protagonista troviamo Wade Briggs, che ha all’attivo la partecipazione ad alcune serie non particolarmente conosciute nel nostro paese, come Still Star Crossed e Please Like Me.

Il 2022 di Dampyr è a oggi stato contraddistinto da un arco narrativo dipanato sulla serie regolare per 4 albi, disegnati dai migliori artisti in forza alla testata, e presentando inediti e inaspettati retroscena sulle origini del Dampyr e sui protagonisti della serie.