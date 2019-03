St Noire, il primo gioco da tavolo con Alexa!

Amazon Alexa approda nel mondo dei giochi da tavolo con St Noire. Si tratta di un caratteristico poliziesco sviluppato da X2 Games.

Global Gaming Technologies ha scommesso su Amazon Alexa annunciando St Noire il primo gioco da tavolo che integra l’intelligenza artificiale sviluppata dagli ingegneri di Amazon.

St Noire, sviluppato da X2 Game Corp, catapulterà tutti gli appassionati in un’ambientazione a sfondo “crime”, nella quale avranno il dovere di svolgere una serie di indagini per risolvere un caso di omicidio. I giocatori, nelle vesti di detective, dovranno fare una serie di domande (tramite i comandi vocali ndR) ad Amazon Alexa che fornirà dettagli fondamentali per la conduzione delle indagini. Mettendo insieme tutti gli indizi, gli utenti dovranno riuscire a risolvere il caso.

“St. Noire rappresenta il primo della sua classe“, afferma Zai Ortiz, Co-fondatore, presidente e chief creative officer di X2 Games. “Questo è un passo avanti rivoluzionario e unico nel suo genere, non solo nella tecnologia, ma anche nel modo in cui gli umani interagiscono con esso, in un nuovo formato d’interazione positivo ed eccitante nella vita di tutti i giorni. […] Questo è l’inizio del futuro dei giochi“.

St Noire potrà anche vantare una colonna sonora da urlo, che accompagnerà l’intera sessione di gioco con brani studiati ad hoc. La durata stimata di ogni sessione sarà di circa 20/30 minuti, almeno secondo quando dichiarato dagli sviluppatori. Questo gioco, inoltre, potrà ammettere nella partita un numero non precisato di giocatori e può essere rigiocato “infinite” volte.

L’editore ha specificato che il gioco in questione sarà disponibile a partire da luglio, esclusivamente nel territorio statunitense. Seguiranno aggiornamenti per una possibile – speriamo – disponibilità europea.